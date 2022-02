Católicos y Científicos: «Manuela Juárez Iglesia»

Como todos los años, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Divina Providencia ha querido que coincida con el día de la Virgen de Lourdes, en el que todos los años se nos hace presente las importantes conversaciones que mantuvieron una mujer y una niña sobre la verdadera ciencia. Persigue la efeméride creada por Naciones Unidas dar visibilidad a mujeres científicas para crear referentes que puedan incentivar nuevas vocaciones en las niñas, así como promover estudios conducentes a minimizar los obstáculos que las mujeres pueden encontrarse cuando deciden hacer ciencia. Desde luego que el personaje del que hoy hablo es un referente incontestable, además de una católica practicante sin problema alguno al respecto, aspecto este que nunca ha ocultado. Se trata, creo yo, de otro hecho concreto más que demuestra por sí mismo que la ciencia y la fe católica son compatibles absolutamente, algo que conviene no dejar de decir.





Nacida en Benavente (Zamora) en 1941, Manuela Juárez Iglesias, Manoli para los compañeros, es sin duda unas de las mujeres científicas más importantes en el ámbito de la ciencia y tecnología de los alimentos del siglo XX español, lo que es equivalente a decir de la historia de España. Todos los que la hemos tratado personalmente sabemos de su simpatía, amabilidad y buen hacer en la ciencia. Además, se trata de una de esas científicas pioneras que, además, ha formado familia numerosa con cuatro hijos.





Recientemente concedió una entrevista a Radio María en la que, probablemente por vez primera, dio noticia radiofónica de su inquebrantable fe católica y de la compatibilidad de la misma con su prolífera actividad, señalando además que sin esa fe no habría podido desarrollar su extraordinaria labor científica, sobre todo cuando con ella coincidieron momentos personales o familiares difíciles. Se puede escuchar la entrevista en https://radiomaria.es/podcast/dialogos-con-la-ciencia-04-02-22/a partir del minuto 7:30. En ella dejó caer «perlas» tales como las siguientes:





«Nunca he tenido o sentido discriminación alguna por el hecho de ser mujer, ni en el CSIC, ni en el Ministerio (donde ocupó cargos de responsabilidad en gestión de la investigación)… Para ayudar a muchachos jóvenes que se han formado conmigo para dedicarse a la ciencia creo que ayuda tu formación religiosa… la investigación no me ha alejado en absoluto de la fe, además he tenido problemas p.ej.- de salud con un hijo mío, que si no hubiera sido por la fe no lo habría podido soportar, no habría podido seguir investigando: Dios me ha ayudado muchísimo, y me sigue ayudando frente a este mismo problema que sigue. Dios me ayuda continuamente».





Currículum

Para no aturdir al lector con un Curriculum de Manoli, hecho mano del texto que figura en el apartado «Mujeres ilustres» de la web del CSIC, en el que como es lógico ella figura, junto a otras, algunas de las cuales también fueron católicas convencidas https://www.csic.es/es/el-csic/mujeres-y-ciencia/mujeres-ilustres/manuela-juarez-iglesias:

«Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Salamanca se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid en 1974.

Es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y directora de la Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados-IMDEA Alimentación, vicepresidenta del Comité Asesor de Infraestructuras Singulares del Ministerio de Ciencia e Innovación, miembro del Consejo Científico de la Agencia Española de Seguridad de Alimentos y Nutrición, del Comité Científico y Técnico de la Fundación García Cabrerizo, del Comité Nacional Lechero y del Consejo Científico del Instituto Danone.

Ha sido gestora del Programa de Tecnología de Alimentos del Plan Nacional, coordinadora del área de Tecnología de Alimentos de la ANEP, directora y vicedirectora del Instituto del Frío del CSIC, subdirectora general de Programación, Seguimiento y Documentación Científica del CSIC y vicepresidenta de Ciencia y Tecnología del CSIC.

Ha desarrollado su actividad investigadora en el CSIC en el área de Tecnología de Alimentos, con dedicación sobre todo en el campo de lípidos lácteos y, recientemente, a alternativas para incrementar el perfil de ácidos grasos saludables de la grasa de leche.

Es Premio de Investigación de la Fundación CEOE en 1996, Medalla de Honor al Fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo en 2006, Placa de la Federación de Industrias Lácteas por la labor de divulgación del Valor Nutritivo de la Leche y los Productos Lácteos en 2009 y Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias en 2009».

En dicha reseña no figura el Premio Castilla y León a la Investigación Científica y Técnica 2014, habiendo sido Manoli la primera mujer de la historia del mismo que lo ha recibido.

Y hasta aquí mi humilde homenaje a esta extraordinaria mujer, con el agradecimiento perpetuo por haber accedido a hacer profesión pública de su fe católica, algo que ayudará a muchos de los que la hemos conocido, pero sobre todo a las que la conocerán en un futuro.