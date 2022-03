Católicos y Científicos: Ignacio del Villar Fernández

Ignacio Del Villar Fernández es Profesor Titular de Tecnología Electrónica de la Universidad Pública de Navarra. En la web de dicha universidad se dice de él:

«Ignacio Del Villar obtuvo el Doctorado en Ingeniería de Telecomunicación con especialidad en sensores de fibra óptica en 2006 en la Universidad Pública de Navarra. En 2021 alcanzó la plaza de Titular de Tecnología Electrónica en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y es miembro de Institute of Smart Cities Actualmente imparte asignaturas del campo de la Electrónica y las Comunicaciones Industriales y ha publicado dos libros relativos a estas temáticas. Su investigación está centrada en el ámbito de los sensores, donde ha sido coautor en seis libros y editor del libro Optical Fibre Sensors: Fundamentals for Development of Optimized Devices (Wiley-IEEE)».

Añaden que «además, es coautor de más de 150 publicaciones en revistas y congresos internacionales, editor en las revistas Optics and Laser Technology y Sensors, así como cofundador de las spin-off Eversens y Pyroistech. Además ha publicado dos libros divulgativos sobre biografías de científicos en el ámbito del diálogo entre ciencia y fe, y es miembro la Society of Catholic Scientists. Desde el año 2019 es director del Área de Tecnología Electrónica y Secretario del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Comunicación»

Es una suerte contar con gente como Ignacio. Es autor de dos libros de divulgación "Sacerdotes católicos" y "Ciencia y fe católica: de Galileo a Lejeune". También, dirigido a espiritualidad tiene la obra "El Rosario: luz para los misterios de la vida". Por otro lado, son varias y muy interesantes las conferencias sobre la conciliación ciencia-fe católica que ha pronunciado, invitado nada menos que por el Grupo Ciencia, razón y fe, de la Universidad de Navarra.

Entre ellas destacan la conferencia El papel de los católicos en la revolución científica y El sacerdote científico y las dimensiones del conocimiento, cuya visualización recomiendo encarecidamente dada la comodidad con la que a día de hoy se puede hacer emitiendo desde el móvil a la televisión. También lo tenemos a mano en la web Religión en Libertad, en la que publica interesantes artículos, como el último, dedicado al Bicentenario de Pasteur.

CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM