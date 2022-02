Católicos y científicos: «Mª del Carmen Avendaño López»

Mª del Carmen Avendaño López esuna científica católica practicante discreta, como ella misma admite y su entorno laboral corrobora, además de esposa y madre de familia: cuatro hijas. Su biografía y vida profesional se encuentra accesible en la web de la Real Academia de Farmacia, de la que forma parte.

Nació en El Bonillo (Albacete), el 26 de Marzo de 1942. Maestra Nacional en 1961 y Licenciada en Farmacia en 1965, defendió su Tesis Doctoral desarrollada en la cátedra de Química Orgánica en 1970. Ocupó diversos puestos docentes hasta que accedió a la posición de Catedrática de Química Orgánica en 1986. Fue desde entonces, y en diversos periodos, Directora del departamento de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad Complutense. Ha contribuido al establecimiento de la Química Farmacéutica como disciplina, siendo coordinadora y coautora de los textos “Introducción a la Química Farmacéutica” (1ª edición de 1993 y 2ª edición de 2001) y de “Ejercicios de Química Farmacéutica” (1997), editados por McGraw-Hill Interamericana.

También es coautora de capítulos de libros de química heterocíclica de alcance internacional y de varias revisiones relacionadas en su mayoría con sus líneas de trabajo. Ha trabajado con distintos profesores extranjeros y de otros centros estudiando la reactividad y la síntesis de compuestos orgánicos de interés biológico.

Desde 1986 es responsable de un grupo de investigación que desarrolla proyectos CICYT, PETRI y FEDER. También ha mantenido colaboraciones con diversas industrias farmacéuticas, entre ellas Lilly, PharmaMar, Biomar y SmithKline Beecham. Es miembro de la Sociedad Española de Química Terapéutica y de la Royal Society of Chemistry ocupando buena parte de su tiempo a la evaluación de trabajos científicos y de proyectos. Ha formado parte de la Comisión Científica de Plan Farma del Ministerio de Industria para el fomento de la investigación en la industria farmacéutica desde 1993 hasta el 2001 y del nuevo plan del año 2002. Aquí podrá encontrar sus publicaciones.

Como ella tantas creyentes y científicas, que encontraron en la Universidad complutense de Madrid el lugar para desarrollar su actividad profesional, esforzándose por conciliar vida familiar y laboral. Mª del Carmen Avendaño López, otro hecho concreto más que desmonta la leyenda progre, según la cual no se puede ser científico si se es católico, no se debe estudiar religión en la escuela porque es nocivo, en la España del siglo XX no hubo científicos católicos…etc. etc. etc.

CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM