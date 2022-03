Católicos y Científicos: Carlos Rodríguez Braun

Catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Rodríguez Braun nació en Buenos Aires en 1948. Estudió en el Colegio Cardenal Newmann de Buenos Aires, en cuya web se puede leer el ideario del centro católico: «…respondiendo a Jesucristo en el llamado actual de la Iglesia Católica y el carisma del Beato Edmundo Rice, fundador de la Congregación de los Christian Brothers, se compromete a acompañar a los niños y jóvenes para que logren un desarrollo armonioso como personas…». En la actualidad, es también profesor del Máster en Economía del Centro OMMA y del Máster Oficial en Periodismo El Mundo.

Rodríguez Braun se licenció en Economía en la Universidad Católica de Argentina. Llegó a España en 1977 donde se doctoró en Economía con Pedro Schwartz, cuya influencia fue la que dicen le acercó al liberalismo. Escritor de numerosos artículos en revistas especializadas y de más de veinte libros, ha formado parte del consejo de redacción de revistas como evaluador, entre las que destacan Estudios Públicos (Chile), European Journal of the History of Economic Thought, Información Comercial Española, Investigaciones de Historia Económica, Journal des Économistes et des Études Humaines, OEconomia¸ Philosphia (Argentina), Procesos de Mercado, Revista de Historia Económica¸ Historia Contemporánea, y Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Miguel Angel Cortés, mayordomo de la santa, pontificia y real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, le presentó recientemente como «un católico que es liberal», tomando según dijo el modo de presentarlo del mismísimo Miguel Delibes, que decía que no era un novelista católico, si no un católico que escribía novelas.

Recientemente Carlos Rodríguez Braun impartió para el Instituto de Estudios Madrileños la conferencia ‘La Iglesia y la libertad: Perspectiva desde España y América’.

El mismo profesor Rodríguez Braun manifiesta en su web el interés que tiene en hacer entender cómo se puede ser un liberal católico, y para ello recomienda un libro concreto: «A todas las personas interesadas en la relación entre religión y liberalismo, en particular a los católicos, les recomiendo este libro de Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla: Liberalismo, catolicismo y ley natural (Ediciones Encuentro). Subraya que el sustrato cultural del liberalismo es cristiano, y que esto fue incomprendido tanto por liberales como por la Iglesia, aunque en décadas (si bien quizá no en meses) recientes cabe detectar movimientos de aproximación».

CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM