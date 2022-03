Católicos y Científicos: «Bartolomé Ribas Ozonas»

Bartolomé Ribas Ozonas es otro científico de alto nivel y católico. Lo dejó claro en su intervención en la Sesión Necrológica en memoria del Excmo. Sr. D. Manuel Domínguez Carmona, medalla n.º 4. Madrid, 31 de octubre de 2019, celebrada en la Real Academia de Farmacia, cuando se expresó en estos términos:

«Este que les habla es uno más entre todos los compañeros que le queríamos y que admirábamos su personalidad, virtudes humanas y sus dotes personales. Era un científico, un investigador, sanitario, filósofo, maestro, y mostraba una gran humanidad cristiana. En esta sesión necrológica expresamos nuestra esperanza en volver a verle en la prometida eternidad: San Pablo cita: “Nosotros somos ciudadanos del Cielo…Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa“. Filipenses 3, 20-21. Esta carta de ciudadanía del cielo que Pablo proclama, coincide con el concepto de “vida eterna” según san Juan. “El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna“. Juan 5, 2. Y el Prof. Domínguez Carmona creía en ello. Para este evangelio nuestra vida celestial comienza ya en este mundo y la muerte no cambia su identidad, solo pone de manifiesto toda su grandeza, que en este mundo está velada en parte “Vitam non tollitur, mutantur”… »

Prosigue su intervención asegrando que «Era profundamente cristiano y su espiritualidad lo llenaba por completo, por eso la pérdida de la visión nunca fue un motivo de queja ni obstáculo para ser feliz y agradecido al Señor. Al contrario, y como siempre en una situación adversa, no se amedrentó ni entristeció. En su ancianidad, en pocos años se quedó prácticamente ciego por glaucoma, pero no dejó en absoluto que su patología le afectara su carácter de paz, alegría, entusiasmo y felicidad. Según el Salmo 4, que conocía: ”Tú Señor has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino, porque solo Tú Señor me haces vivir tranquilo y feliz”. En una de las visitas a su casa con Paco González de Posada, me regaló la lupa que les muestro, que se ha hecho indispensable para mí, como lo fue en un día para él»

Para hablar sobre la trayectoria profesional de Bartolomé Ribas Ozonas, qué mejor que dejar hablar a la Real Academia de Farmacia:

«Nació en Palma de Mallorca, 4 de abril de 1935. Casado con Dña. Elisabeth Wannieck Sattler, 5 hijos (3 chicas y 2 varones). Licenciado en Farmacia, por la Universidad de Santiago de Compostela (junio 1959). Doctor en Farmacia Universidad Complutense de Madrid, el 04.07.1962; y sobresaliente y premio extraordinario del doctorado expedido el 18 abril 1964. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Becario del Gobierno de Francia para realizar el curso de “Técnicas fisiológicas y farmacológicas” en el Departamento de Farmacología de la facultad de Medicina de la Sorboba en septiembre de 1963».

La Real Academia de Farmacia prosigue indicando que: «De octubre 1963 a octubre 1964, estuvo adscrito “stagiaire” en el Service Medical del Centro Fontenay-aux-Roses, del Commissariat à l’Énergie Atomique de Francia, y se le ofreció contrato de larga diuración,. Realizó los Diplomas “Radiobiologíe” y “Utilisateur des Radioéléments” en el Centro de Saclay, de Paris, de la misma institución. Ex Investigador Humboldt en el Instituto Max Planck de Bioquímica de Múnich, Alemania 1969- 1972. Invited Professor en el Clinical Chemistry Department, Connecticut University, USA en 1979, invitado por el Profesor William Sundermann, Jr. Coopted Member de la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), en la División Clinical Chemistry. Experto de la Unión Europea con el número de identificación: E-44.386-N entre 1990-2005. Ex Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1965-1990), que causó baja al ganar la plaza de Jefe de Área de Toxicología, en el Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad y Consumo en julio de 1990. Se le concedieron 5 trienios de investigación y también docentes 1965-1989».

Dilatada carrera profesional

Continúa explicando que «es Profesor Asociado de Medicina Física y Rehabilitación, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, hasta su jubilación. Investigador principal de diversos proyectos de investigación: Comunidad de Madrid, FIS, CAICYT, Ministerio de Medioambiente, Ministerio de Asuntos Exteriores; mixto del CSIC de España y CNPq de Brasil, y de la Comunidad Europea. Miembro del tribunal para la utilización grandes instalaciones de la Unión Europea, en los años 2003 y 2004 en el reactor nuclear del Hahn Meitner Institut de Berlin. Habla alemán, inglés, francés, portugués e italiano (además de español y catalán)»

La Real Academia de Farmacia explica que Bartolomé Ribas «ha dirigido 15 tesis doctorales y 24 Diplomas de Graduación a españoles y extranjeros, becarios de la OMS y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Delegado del Ministerio de Sanidad para Intoxicaciones humanas en Estrasburgo; y en la OMS para las Acciones COST-244 y 244bis, y en la OCDE durante los años 1990 a 2005. Miembro del equipo de Evaluación de pesticidas de los Ministerios de Agricultura y Sanidad, y delegado para la Agencia Europea del Medicamento en Oxford (UK) y Braunschweig (Alemania). Ha publicados más de 200 trabajos de investigación en revistas internacionales y españolas; y más de 15 capítulos en libros de la especialidad. Conferenciante en numerosos Centros de Investigación, CNRS y Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia de Estrasburgo; INSA de Lyon; Pharmakologisches Institut de Múnich; Instituto de Biociencias de Botucatu; Facultad de Farmacia de Araraquara; y en la Faculta de Derecho del Instituto de Ensino Toledo, de Baurú, Sao Paulo, Brasil; y de otros numerosos Departamentos de Universidades nacionales y extranjeras (Connecticut, París, Estrasburgo, Múnich, Islas Baleares). Y en las Sociedad de Ciencias Médicas de Taiwán, de Elementos Minerales y Oligoelementos de Italia (1977), Sociedad Española de Bioquímica; la de Ciencias Fisiológicas de España de la que ha sido vocal y tesorero; y de Toxicología de España. Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca, de Farmacia de Perú; Cofundador de la Balkan Academy of Science, New Culture and Sustainable Development, Sofía, Bulgaria. Academia de Ciencias y Humanidades de Valencia. Premio de Laboratorios Leo de Dinamarca, y Segundo Premio Mateo Orfila (España).





CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM