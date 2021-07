La ayuda de la Iglesia tras el derrumbe de Miami: “Cuando pierdes tu casa, el trauma que conlleva es tremendo"

El pasado 24 de junio, los medios internacionales se hacían eco del derrumbe del edificio ‘Champlain Towers South’ en Miami (Florida, Estados Unidos). El accidente dejó 97 víctimas mortales y varios heridos. Algunos días después, los restos del edificio de 130 apartamentos fueron demolidos por las autoridades ante la llegada de la tormenta tropical Elsa.

Tras el transcurso de varios días, el 7 de julio terminaron las labores de rescate de supervivientes bajo los escombros y comenzaron las de recuperación de cuerpos de las víctimas.

Catholic Charities is collecting financial donations to assist those affected by the partial collapse of the Champlain condominiums, in Surfside, FL.

Donations are being collected through our website. https://t.co/B0s33hJQSb... pic.twitter.com/petTWWk3t1