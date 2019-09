El pecado de ser cristiano: el genocidio ignorado

El podcast versa sobre la vida de personas cristianas en países donde esta religión es minoritaria. Se pretenden tratar varias perspectivas totalmente distintas; pero que, a la postre, se convierten en una realidad vivida en diferentes países. En este sentido, se tratarán las diferentes formas de convivencia que se encuentran los cristianos a lo largo y ancho del planeta. La primera perspectiva muestra lo difícil que es ser cristiano en países donde las personas de esta confesión son perseguidas como en Siria, donde el autodenominado Estado Islámico los crucifica. La segunda perspectiva va en la misma línea; pero sin llegar a unos extremos tan trágicos. Por tanto, la idea que subyace, es contar la realidad cristiana desde tres perspectivas distintas con las que ofrecer al oyente las realidades actuales contadas en primera persona.

Muchas veces no se conoce al que tenemos al lado, hay quien ha sufrido atrocidades, hay quien simplemente teniendo la misma forma humana desprenden una luz diferente. El Cristianismo es una realidad que en el siglo XXI no interesa como pueden interesar otros temas, y la persecución cristiana es un hecho, ya que los fieles de esta religión, en algunos países, son juzgados e incluso asesinados por el simple hecho de amar a Cristo. El ser cristiano a día de hoy no es una tarea fácil en muchas zonas geográficas en las que se conoce el horror de las guerras o la opresión; pero también en otros países donde existe una oposición silenciosa contra el Cristianismo.

Desde la perspectiva más atroz hasta la perspectiva del respeto y la convivencia entre las religiones. El trabajo pretende ofrecer una mirada hacia la vida de un cristiano. Para ello, recrea el viaje de una periodista para entrevistar a cristianos que sufren persecución en su lugar de residencia, ya sea de forma política o violenta. Todas las historias y entrevistas son reales y, mediante testimonios personales, se recrean viajes siguiendo el formato de docudrama para

transportar al oyente de la forma más fidedigna posible a los lugares de conflicto.

El que aquí presento es el programa piloto titulado 'genocidio ignorado'