El Papa, a los periodistas en su regreso a Roma de Canadá: "Mi renuncia no sería una catástrofe"

La salud, su salud, ha sido uno de los temas de los que más se le ha preguntado al Papa en el tradicional encuentro que el Pontífice mantiene con los medios de comunicación durante el vuelo de regreso a Roma de sus viajes pastorales.

Precisamente el problema que padece en la rodilla, ha obligado al Santo Padre a permanecer sentado durante esa rueda de prensa, en la que ha asegurado que una posible renuncia "no sería una catástrofe".

"No creo que pueda seguir el mismo ritmo de viajes que antes, a mi edad, con estas limitaciones debo ahorrar esfuerzos para poder servir a la Iglesia o, por el contrario, pensar en la posibilidad de echarme a un lado, esto no es una catástrofe, se puede cambiar de Papa, no hay problema. Ahora creo que debo limitarme con los esfuerzos"

Sobre una posible operación para solucionar el problema con la rodilla, el Santo Padre ha asegurado que no es una opción por sus problemas con la anestesia.

Francisco ha asegurado que cualquier tipo de decisión será "la voluntad del Señor". "Si el Señor te indica que tienes que ir al rincón, te vas al rincón", señaló y matizó "que aún no ha sentido esa llamada".