El Papa en el Ángelus de hoy: “Es necesaria la humildad para encontrar a Dios”

En la liturgia de hoy el Evangelio narra la primera predicación de Jesús en su propio pueblo, Nazaret. El resultado fue amargo. En lugar de recibir aprobación, Jesús encontró hostilidad. El Santo Padre ha destacado que “sus paisanos, más que una palabra de verdad, querían milagros y signos prodigiosos. El Señor no los realiza y ellos lo rechazan, porque dicen que ya lo conocen, es hijo de José. Jesús pronunció una frase que se ha convertido en un proverbio: “ningún profeta es bien recibido en su propia tierra”.

“Estas palabras -explica el Papa- revelan que el fracaso para Jesús no fue del todo inesperado. Él conocía a su gente y sabía el riesgo que corría, contaba con el rechazo. Podemos preguntarnos, porqué si prevé el fracaso sigue yendo a su pueblo. ¿Por qué hacer el bien a personas que no están dispuestas a aceptarte? Es una pregunta que nos hacemos a menudo también nosotros, pero nos ayuda a entender mejor a Dios. Él no pone frenos a su amor, vemos un reflejo de esto en aquellos padres que son conscientes de la ingratitud de sus hijos pero no dejan de amarlos y hacerles el bien”.

En referencia a esto, Francisco expresa que “Dios ese así, pero a un nivel mucho más alto. Hoy también nos invita a creer en el bien, a no escatimar esfuerzos para hacer el bien. Sin embargo en lo ocurrido en Nazaret encontramos algo más, la hostilidad hacia Jesús por parte de los suyos. Ellos no fueron acogedores”.

“Es necesaria la humildad para encontrar a Dios”

“Jesús sigue el camino de los profetas, se presenta como no lo esperamos, no lo encuentra quien busca milagros o cosas extrañas. Quien busca una fe hecha de potencias y signos externos, no lo va a encontrar. Lo encuentra en cambio quien acepta sus caminos y desafíos sin sospechas, sin caras largas y sin críticas. Jesús pide que lo aceptes en la realidad que tienes, tal como es. En los que están cerca de ti cada día, los que están cerca en la concreción de los mas necesitados, en los hijos y la familia, ahí esta Él. Invitando a purificarnos en los baños de humildad. Es necesaria la humildad para encontrar a Dios”.

Antes de finalizar su intervención el Papa ha recordado que “hoy es el Día Mundial de los hermanos enfermos de lepra. Tenemos que acercarnos a estas personas que sufren. Que no les falte la asistencia sanitaria. Es necesaria la integración de estas personas que son víctimas de mucha discriminación”.

Fin de año en Oriente

“Pasado mañana en todo el extremo Oriente se celebra el fin de año lunar y en este caso les dirijo un saludo a todos y que puedan lograr la paz y una vida serena. Cuando las familias se pueden reunir y encontrar momentos de gozo y union. Lamentablemente esto se ha hecho difícil a causa de la pandemia. Espero que gracias a la buena voluntad de la gente y de las naciones se pueda conseguir la paz material y espiritual”.

Festividad de San Juan Bosco



“En la vigilia de la fiesta de San Juan Bosco quisiera saludar a los salesianos y salesianas que tanto bien hacen a la Iglesia. Les deseo una buena fiesta. San Juan Bosco salió a buscar a los jóvenes con esa alegría que fue característica de él”.