El papa alienta a la minoría católica rumana e insta a superar los rencores

El Papa Francisco lanzó hoy un mensaje de aliento a la minoría católica de Rumanía, a la que animó a vivir su fe, a fomentar el entendimiento y a convertir "los actuales y viejos rencores" en una "nueva oportunidad de comunión" para el país. El pontífice argentino dedicó la segunda jornada de su viaje a Rumanía a encontrar a la minoría católica de este país de mayoría ortodoxa, una Iglesia con la que se reunió el viernes a su llegada.

Juan Pablo II fue el primer Papa en visitar Rumanía en 1999, hace exactamente veinte años, tras la caída del régimen comunista, pero no pudo abandonar la capital Bucarest y visitar a los católicos repartidos por el país, y Bergoglio ha cumplido ese objetivo. El día empezó con un viaje al santuario de Sumuleu-Ciuc, situado en la región de Transilvania (centro) y uno de los más importante para la minoría católica, especialmente para los rumanos húngaros.

Francisco ofició la misa en una extensa pradera de los Cárpatos y en su homilía lanzó un mensaje de unión a las distintas identidades sociales y religiosas del país, ante las cerca de 100.000 personas que le escuchaban pese a la lluvia, según cifras de la Santa Sede. Entre estas estaba la primera ministra rumana, Viorica Dancila, y el presidente de Hungría, János Áder, dada la gran presencia de rumanos húngaros en Transilvania, que pasó a ser rumana tras la desintegración del Imperio Astro-húngaro a principios del siglo XX.

Francisco recordó ante todos ellos que la peregrinación al templo representa a un pueblo "cuya riqueza son sus mil rostros, culturas, lenguas y tradiciones" y pidió no dejarse "robar la fraternidad por las voces y las heridas que alimentan la división y fragmentación". "Los complejos y tristes acontecimientos del pasado no se deben olvidar o negar, pero tampoco pueden constituir un obstáculo o un motivo para impedir una anhelada convivencia fraterna", señaló.

Francisco sostuvo que "peregrinar significa sentirse convocados e impulsados a caminar juntos pidiéndole al Señor la gracia de transformar viejos y actuales rencores y desconfianzas en nuevas oportunidades para la comunión". Así como "descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de no tener miedo a mezclarnos, encontrarnos y ayudarnos".

Una de las notas características de este viaje a #Rumanía está siendo la cantidad de personas que acuden a los encuentros del #Papa, aunque los católicos sean minoría.@COPE @TRECE_es pic.twitter.com/XCz9tqBwTF — Eva Fernández (@evaenlaradio) 1 de junio de 2019

"Por eso estamos aquí para decir juntos: Madre enséñanos a hilvanar el futuro", proclamó desde el corazón de Rumanía, un país en el que la minoría católica sufrió la persecución del régimen comunista y las tensiones con la mayoritaria Iglesia ortodoxa. Tras la misa, el Papa donó al santuario la "Rosa de Oro" que los pontífices dejan en sus peregrinaciones marianas y después saludó a algunos discapacitados reunidos en la casa diocesana dedicada al obispo Jakab Antal, torturado por los comunistas.

Acto seguido puso rumbo a la ciudad de Iasi (nordeste), en la Moldavia rumana, para en primer lugar bendecir la catedral de Santa María Reina, que alberga los restos del beato Anton Durcovici, mártir también del régimen comunista. A las puertas del templo bendijo además una de las piedras de la vía Transilvana que conduce hasta Santiago de Compostela, en España. Después acudió en papamóvil al Palacio de la Cultura de Iasi y fue acogido por miles de personas que le vitoreaban.

A las puertas de este enorme edificio neogótico Francisco encontró a los jóvenes del lugar y escuchó el testimonio de uno, Eduard, un estudiante que lamentó públicamente que profesa su fe en medio de "numerosas provocaciones". Francisco ilustró una profecía, cuando el monje Galaction se topó con un eremita y le preguntó cuándo se produciría el fin del mundo, a lo que respondió: "Cuando no haya sendas del vecino al vecino".

"Es decir, cuando no habrá más amor cristiano y comprensión entre hermanos, parientes, cristianos y entre los pueblos. Cuando las personas no amen más, será verdaderamente el fin del mundo", apuntó. El Papa reconoció "que son muchas las provocaciones que nos pueden desanimar y encerrarnos en nosotros mismos" y llamó a realizar "la mayor de las provocaciones": no encerrarse o aislarse, no ver "más trincheras que caminos" ante el resto de personas. Tras este acto, Francisco regresó a Bucarest para pasar noche en la sede de la Nunciatura y concluirá este viaje a Rumanía, el trigésimo de su pontificado, el domingo.

El #Papa regresa ahora a #Bucarest tras una jornada maratoniana. Ha tomado 4 vuelos y ha recorrido más de 500 kilómetros. Esperemos que le dejen descansar, porque mañana queda uno de los “momentos” de este viaje, la Beatificación de 7 obispos mártires.@COPE @TRECE_es pic.twitter.com/na2CPM01Gw — Eva Fernández (@evaenlaradio) 1 de junio de 2019

Lo hará viajando a Blaj, en Transilvania, para beatificar a siete obispos greco-católicos martirizados durante la época comunista, además de visitar a la comunidad gitana.