Los obispos de EEUU, ante el paso del huracán 'Ida': "Oración por la protección de las zonas impactadas"

El pasado 31 de agosto, el presidente de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos (USCCB) y arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gómez, publicó un mensaje en el que realiza un llamamiento a la solidaridad por parte de los católicos con los afectados por el huracán 'Ida'.

Tal y como explica el prelado en la carta, "el huracán 'Ida' ha golpeado la costa del Golfo y ha traído consigo un daño catastrófico con vientos, lluvias, tormentas e inundaciones. Mientras la tormenta sigue en el continente, sigue golpeando comunidades en varios estados causando daños".

