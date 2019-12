Lambán también se desmarca de Celáa y muestra su apoyo a la escuela concertada

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este viernes estar "orgulloso" de la educación pública en Aragón y también de la concertada y de la privada. Lambán ha realizado esta afirmación durante el discurso de bienvenida que ha ofrecido a los participantes procedentes de los colegios 'Pilaristas' de distintos puntos de España que celebran en Zaragoza la XLII Olimpiada Marianista 'Zaragoza 19. Una casa habitada', que se celebran del 27 al 30 de diciembre.

Las palabras de Lambán en apoyo de la escuela concertada se unen a las de Emiliano García-Page hace un mes en mitad de la tormenta que la ministra Educación Celáa desencadenó contra la educación concertada. La portavoz del Gobierno encendió la polémica al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio. "El derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo no son emanación de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución", dijo la ministra durante el Congreso de Escuelas Católicas ante más de 2.000 de sus representantes.

La ofensiva de Celaá encontró rápidamente una fuerte oposición dentro incluso del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró que su comunidad autónoma será un valor refugio para la escuela concertada. "Me gustaría que en momentos de incertidumbre esta región siga siendo un valor refugio. Donde no se discutan, por supuesto, ni la concertada ni otras muchas cosas. Un valor refugio, donde pueda haber diferencias, que las hay, pero donde finalmente, aquí no discutimos por lo principal", aseguraba García-Page durante los premios de COPE Castilla-La Mancha. La contundencia del barón socialista provocó posteriormente la rápida reacción de la ministra, que aseguró que todos "somos valores seguros para la concertada".

POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El artículo 27.3 de la Constitución garantiza el derecho de los padres a elegir la educación en valores que desean para sus hijos. "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", dice exactamente. Además, casi dos millones de niños están matriculados en escuelas concertadas. De ellos, el 75% lo hacen en escuelas religiosas. La escolarización en estos centros ha aumentado en 12.000 alumnos en el último curso. Cinco millones de familias en España apoyan la educación concertada, que da trabajo también a 100.000 profesores.