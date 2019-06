El Grupo Risa, una de las estrellas en la presentación de la Memoria

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Ricardo Blázquez, ha clausurado la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia en el auditorio Pablo VI de Madrid, recordando las dos palabras clave: "Gracias y memoria". El agradecimiento del purpurado se ha concentrado en las personas que han confiado en la labor de la Iglesia, a quienes asegura que la Iglesia va a responder a su confianza con transparencia.

Durante la presentación, no ha faltado a su cita el Grupo Risa, que ha deleitado a los asistentes con un recital de imitaciones de personajes de primer como el periodista Matías Prats, que ha asistido como portavoz de Atresmedia: “Me dirijo a ustedes disculpando a otros compañeros que no han podido venir y que les hubiera encantando, como al Gran Wyoming, Jordi Évole, Antonio García Ferreras, Ana Pastor o Cristina Pedroche, que además tenía un vestido precioso para la ocasión”, bromeaba.

No podía faltar el comunicador estrella del grupo, Carlos Herrera que, como cada mañana, se alegra mucho de saludarnos: “Esto que escuchan es un mensaje grabado. Me disculpo por no estar presente. Se preguntarán por qué. Pues porque hacer mi programa de radio me obliga a acostarme a las dos de la tarde. Y además no quería eclipsar al Vicesecretario para Asuntos económicos de la CEE, Don Fernando Giménez Barriocanal, que es el verdadero protagonista. Hace dos semanas le entrevisté en mi programa y fue un pelotazo." Como no puede ser de otra manera, Herrera se marchó con el grito de guerra: “¡Viva la Candelaria, Viva el Betis!”

Herrera dio paso al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que hizo su entrada con el sonido del himno del club. Coincidía en hora con la presentación del nuevo jugador del conjunto blanco, Hazard. Pero el bueno de Florentino ha hecho un hueco "como favor personal a Giménez Barriocanal": “Me ha llamado y me invitó a venir para que me explicara unos números. Y me dijo que si no venía, Lama me pondría a caer de un burro, y he venido.”

Otro de los personajes que han formado parte del repertorio del Grupo Risa ha sido el compañero de COPE, Jesús Luis Sacristán, que se ha definido como "el brazo incorrupto que evita que Herrera se desmadre en antena". Sacristán, por cierto, en su particular balance, ha dado su aprobado al presentador de ‘Herrera en COPE’: “En 2018, puso 205 marchas de Semana Santa. En 2019 puso 1.502. Ha cubierto el Rocío, ha recorrido el Camino de Santiago... El balance es positivo. A veces comente deslices pero es buen chico”, ha sentenciado Jesús Luis.

Y la despedida ha corrido a cargo del artista internacional Julio Iglesias, que en su tema ha homenajeado a Don Fernando Giménez Barriocanal.