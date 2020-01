El Gobierno se muestra dispuesto a trabajar conjuntamente con la Iglesia para actualizar las relaciones

La Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado en una entrevista concedida a la Cadena Ser que las relaciones que mantiene el Ejecutivo con la Santa Sede son "muy buenas". Tanto es así que este mismo martes la propia Calvo recibirá al Nuncio para comenzar a tratar algunos asuntos que el Gobierno mantiene en su agenda con la Iglesia. Unas buenas relaciones que la número dos de Pedro Sánchez ha extendido a la Conferencia Episcopal Española.

“Cuando salga de aquí voy a recibir al Nuncio, que viene de una trayectoria interesante en Naciones unidas, con defensa cerrada del multilateralismo y de la total confianza del Papa Francisco. Tengo una expectativa muy grande”, declaró Calvo durante la entrevista.

Una reunión en la que, como ha avanzado Calvo, abordarán asuntos como la fiscalidad de la Iglesia católica o la Educación. En lo referente al pago del IBI, Calvo ha afirmado que “tenemos una propuesta de trabajo que va a comenzar ya. Queremos que la Iglesia responda exactamente igual que en Francia e Italia, en aquello que no tenga que ver estrictamente con su función”. Esto es: los templos dedicados al culto no pagarán IBI, pero sí garajes, pisos y otras intalaciones no dedicadas específicamente al culto.

Sobre Educación, la Vicepresidenta Primera en el gabinete de Pedro Sánchez ha mostrado la intención del Gobierno de participar en la cumbre educativa que la Santa Sede ha convocado para mayo: “Tenemos que sacar adelante algunos asuntos, y yo percibo buen ambiente, que lo tengo, no sólo con el señor Parolin (Secretario de Estado del Vaticano), sino también con el Papa”, remarcó Calvo.

Respecto al 'veto parental', Calvo tildó a Vox del “fascismo organizado del siglo XXI en España”, y aseguró que lo que pretende es “dinamitar el consenso de los españoles” durante la Transición.