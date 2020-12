La explicación de por qué los soldados romanos forman parte del Portal de Belén

La costumbre de representar el nacimiento de Jesucristo con figuras se originó en la Edad Media. En el año 1223, San Francisco de Asís celebró la misa de Navidad dentro de una cueva en Italia. Él fue quién inventó el Belén en una localidad italiana, Greccio.

El Portal de Belén es uno de los contenidos navideños imprescindibles en cualquier casa de España. Si no lo has montado, todavía estás a tiempo. Las figuras principales del Belén son María, José, el Ángel y los Reyes Magos, así como los animales del pesebre, el buey y la mula. Pero, aunque los soldados romanos no sean protagonistas, muchos ciudadanos los incluyen en su pesebre.

Juegan un papel central en la iconografía navideña. Estas figuras eran los guardianes del orden público en la época en la que nació el Niño Jesús. Por eso, debes colocar unos soldados con sus armaduras doradas y granates en el interior de la ciudad de Belén.

¿Por qué incluimos a los romanos en el Portal de Belén?

La explicaciónde incluir las figuras de los romanos en los belenes se halla en la Historia. ‘Herodes el Grande’ fue un rey de Judea que gobernó el territorio con la aprobación romana. A pesar de que Judea era un reino independiente, estaba bajo una fuerte influencia romana y Herodes llegó al poder con el apoyo de los romanos.

Durante la época de Jesucristo, el Imperio Romano, que estaba dirigido por el emperador Augusto, dominaba la zona de Asia Oriental. Además, en el Nuevo Testamento cristiano también aparece Herodes como el gobernante de Judea que ordenó la Matanza de lo Inocentes en la época del nacimiento de Jesús.

Durante su mandato, el emperador realizó reformas en el sistema tributario romano. Por una parte, del desarrollo de una extensa red de caminos que contaban con un sistema oficial de mensajería. Y, por otra parte, la creación de un ejército estable y de la Guardia Pretoriana, que era un cuerpo militar que servía de escolta y protección a los emperadores romanos. Esta Guardia es la que compone nuestro Belén año tras año.

Las buenas noticias según Lucas

Por orden del emperador César Augusto, todos los habitantes del país tenían que ir a su ciudad de origen para inscribirse en un censo. Este primer censo se hizo cuando Quirinio era el gobernador de Siria. Por lo que, “José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser miembro de la casa y familia de David”.

Como los romanos ordenaron el censo, la Sagrada Familia tuvo que irse a Belén cuando iba a nacer Jesús. José emprendió un viaje de 115 kilómetros con María en estado de embarazo; él a pie y ella, encima de un burro.