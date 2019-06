Efecto Mariposa clausura la presentación de la Memoria Anual de la Iglesia

'Efecto Mariposa' está en uno de sus momentos más dulces, sigue al pie del cañón y triunfa allá donde va.Susana Alva, Frasco G. Ridgway y Alfredo Baón han puesto banda sonora al cierre de la presentación de la Memoria Anual de la Iglesia.

El público ha quedado fascinado por la cercanía y el intimismo del grupo musical, que lleva ya más de 800 conciertos a sus espaldas y que ha interpretado con gran sentimiento algunas de las canciones más exitosas de su repertorio: 'Por quererte', 'Qué me está pasando', 'Diez minutos' y 'No me crees'.

"Nos gusta sentir esa cercanía"

Fueron los primeros artistas en pasar por el programa 'No sólo vengo a hablar de mi disco', presentado por Antonio Hueso, y el 5 de abril nos reunimos de nuevo con ellos para hablar de la gira que celebraban junto a CADENA 100, en la que hicieron algo que deseaban convertir en realidad desde hace mucho tiempo: cantar junto al público sin ningún tipo de barreras y crear un ambiente muy íntimo. "Es como un concierto sin escenario. Nos gusta sentir esa cercanía", señalaron Susana y Frasco.

"Ningún show es igual a otro. Pero es que son muchos años", explicaron, entre risas. "Todos los momentos son inolvidables. Hasta lo que ocurre antes del escenario, como los momentos previos en el backstage y en la furgoneta antes de llegar a la ciudad donde tocamos", contó Frasco.

¿Y cómo aprovechan el tiempo en esa furgoneta? "Aunque nosotros somos la cara visible, tenemos el concepto de banda. Una vez que estamos en el escenario, somos un equipo. Y eso también lo hacemos en la furgoneta, porque pasamos realmente más tiempo allí que cantando. Somos como una familia", relataron. Ambos reconocieron, además, estar muy enganchados a las series más populares. En aquel momento, Frasco se había visto todos los capítulos de 'Stranger things' y 'Vikingos', mientras que Susana no dejó de ver 'Las chicas del cable'.