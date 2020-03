COPE te ayuda a prepararte para la Semana Santa con el rezo diario de los Laudes

Como cada día, el párroco D. Manuel Ros Cámara ha brindado este domingo un rezo de Laudes en preparación para la Semana Santa desde la Parroquia de Santa Eulalia. "Este coronavirus, indudablemente, Dios no lo quiere. Dios no quiere nada malo para nadie, para el hombre. No puede querer Dios nada malo para nosotros, pero sí que es verdad que Dios aprovecha todo. Y también querrá aprovechar la situación de esta pandemia para ayudarnos a saber qué es lo más importante en nuestra vida”, ha reflexionado el sacerdote.

Un canto que compone la parte del rezo de la liturgia para todos los consagrados y con el que esta parroquia murciana acompaña a los feligreses que no pueden acudir a la iglesia por motivo del Estado de Alarma proclamado el 14 de marzo por el Gobierno. "El Señor nos concede, a través de esta situación que estamos viviendo, ver qué es lo importante en nuestra vida. Más de uno habremos hecho un examen de conciencia. Hemos repasado qué es lo más importante. La belleza de la vida está en el orden y en poner a Dios en el centro de nuestra existencia", ha definido D. Manuel Ros Cámara.

D. Manuel Ros Cámara, párroco de Santa Eulalia

La cuarentena y el confinamiento de toda la sociedad española para luchar contra una terrible pandemia como es el coronavirus ha llevado a que miles de creyentes no puedan acudir a las parroquias. Por ello, en COPE te traemos los rezos de Laudes de esta parroquia de mano de D. Manuel Ros Cámara, una iniciativa más de toda la programación especial con la que tu radio y TRECE te traen estos días tan difíciles a nivel espiritual.

Por ello, y cada día, con motivo de la preparación para la Semana Santa, COPE te trae un nuevo laúd de tu parroquia para que el rezo sea cada día un poco más fácil. En unas semanas duras por la cancelación de las procesiones, los lectores y oyentes de COPE pueden encontrar resguardo espiritual en las misas, rezos y liturgias emitidas como parte de la programación religiosa, además de una programación especial dedicada a la Semana Santa.