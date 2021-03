Carmen Lomana explica la renuncia más dolorosa que ha asumido por culpa del covid: "Me gustan una barbaridad"

En 'Finde Semana', en el programa de Cristina López Schlichting, la celebrity Carmen Lomana ha querido recordar uno de los momentos que más añora de la Semana Santa, esas que se vivían por la calle, anteriores a la pandemia de la covid-19.

En ‘La Hora Lomana’ del programa del sábado, uno de los oyentes le ha preguntado a Carmen cómo le gustaban las torrijas. "¿Te gustan más las clásicas de Madrid con azúcar y almíbar o las del sur que llevan miel?" pregunta uno de los oyentes.

Carmen no ha dudado un segundo en responder: “A mí las torrijas me gustan de cualquier forma, del norte, del sur, del centro, las de Madrid me encantan. Me gustan una barbaridad”. Además, ha confesado que tiene un lugar favorito en la capital: “Aquí en Madrid hay un sitio que la ponen todo el año que me gustan mucho. Es una torrija mucho más sofisticada”.









"No sabéis cómo lo añoro"





Carmen ha querido también recordar uno de los momentos que más echa de menos de la Semana Santa: “Me acuerdo en Sevilla, en la Confitería La Campana, entre paso y paso de Semana Santa, comiendo torrijas y pestiños que no sabéis cómo lo añoro”

Carmen tiene otra debilidad en la cocina para estas semanas: “Y luego me gustan muchos los garbanzos de Cuaresma, con comino, con un poco de bacalao y espinacas. Yo como soy vegetariana me gustan muchos las comidas de Cuaresma” confesaba la colaboradora en Fin de Semana COPE con Cristina López Schlichting.

Carmen Lomana destacaba como España tiene “una gastronomía tan maravillosa que nos podemos dar el lujo, cada temporada del año, de comer algo diferente cada mes”.









El truco para hacer unas perfectas torrijas





Los sabores de la Cuaresma son muy conocidos. En este tiempo hay platos que llegan para llenar nuestras despensas de productos como los garbanzos, las espinacas o los potajes.

Pero, el dulce, muy típico, que se come en toda España en la Semana Santa son las torrijas. Este postre es uno de los más esperados en la cocina de Cuaresma. Se pueden preparar con vino, miel o leche. Aunque son algo más laboriosas que otros platos de esta época del año, resultan tan deliciosas que merece la pena prepararlas en casa.

El truco de este postre está en el pan. Antiguamente se preparaban con el pan duro que había sobrado de otros días. Ahora puedes comprar pan de torrija, y aunque resulta una opción muy acertada, te animamos a que las prepares a la antigua usanza y no tires el pan.









El otro gran plato favorito de Carmen Lomana





Un truco para el bacalao: desala el bacalao al menos dos días de preparar este plato. Si no tienes tiempo, compra este pescado en salazón. Para redondear esta receta, añade un huevo duro al final. Conseguirás una propuesta muy nutritiva y llena de sabor.