El Arzobispado de Valencia emite un comunicado sobre el sacerdote asesinado, Alfonso López

El Arzobispado de Valencia ha emitido este miércoles un comunicado en relación al sacerdote fallecido, Alfonso López Benito, en el que niega tener “información oficial” de las noticias publicadas en los medios y manifiesta su “profundo dolor” de ser “verdadero lo publicado”.





Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación en relación a las circunstancias del fallecimiento de D. Alfonso López Benito, el Arzobispado de Valencia quiere manifestar lo siguiente:



- El secreto de sumario no se ha levantado, y no tenemos información oficial de las noticias que revelan los medios de comunicación.



- Si lo publicado es verdadero, manifestamos el profundo dolor que nos producen los hechos narrados, que son manifiestamente contrarios a los compromisos de vida sacerdotal, asumidos libremente en el momento de la ordenación, y manifestamos nuestro pesar por el escándalo, el desconcierto y el dolor que causan a todos, muy directamente a los fieles, y especialmente a los miembros del presbiterio.



Confiamos plenamente en la acción de la justicia, y reiteramos que en el Arzobispado somos los más interesados en el pronto esclarecimiento de los hechos.



El Arzobispado de Valencia, planteó personarse como acusación particular, si bien el juzgado instructor lo rechazó, entendiendo que la personación en el procedimiento corresponde únicamente a la familia directa, motivo por el cual el Arzobispado ha desistido de dicha personación. Además se consideran otros motivos: la confianza en la justicia, suficientemente protegida por el ministerio fiscal, y que los hechos de la investigación narrados por los medios de comunicación se refieren a actos cuya responsabilidad pertenece personalmente al fallecido.



Reiteramos asimismo que el Arzobispado jamás tuvo conocimiento de estos presuntos hechos. Hace dos años se apercibió directamente al sacerdote cuando los vecinos del mismo inmueble del domicilio en el que residía, propiedad del Arzobispado, presentaron quejas verbales acerca de las personas que acudían al mismo, aunque en ningún caso aludieron a hechos de la naturaleza que se narran. Desde entonces, transcurridos dos años jamás se volvió a recibir ningún tipo de queja.