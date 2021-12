Así celebrará este año el Papa Francisco el tiempo de la Navidad en el Vaticano

Ayer, lunes 13 de diciembre, se ha publicado el primer calendario de celebraciones presididas por el papa Francisco para el tiempo de Navidad firmado por el nuevo maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificas, Mons. Diego Ravelli.

Se mantienen los horarios introducidos durante la pandemia y como siempre el tiempo de Navidad estará marcado por numerosas celebraciones presididas por el Santo Padre y seguidas por todo el mundo.



El 24 de diciembre, a las 19.30, Francisco presidirá la Santa Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro y el sábado, 25 de diciembre, a las 12:00 tendrá lugar la tradicional bendición “Urbi et Orbi”. Ambas celebraciones se podrán seguir en directo en TRECE.

La siguiente celebración que estará presidida por el Santo Padre será el viernes, 31 de diciembre, a las 17:00, con las Primeras Vísperas de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y el Papa recitará el Te Deum en acción de gracias por el año transcurrido.

Saint,Peter,Basilica,In,Rome,At,Christmas.,Italy.

La tradicional cita del Papa en la Capilla Sixtina

La Basílica de San Pedro también acogerá las celebraciones de los días 1º y 6 de enero. El primer día del año nuevo, solemnidad de María Santísima Madre de Dios y 55ª Jornada Mundial de la Paz, el Papa presidirá a las 10.00 la Santa Misa (que se podrá seguir en directo en TRECE), al igual que lo hará el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, también a las 10h.

Como es tradición, el tiempo de Navidad se concluirá el día 9 de enero, el domingo después de la Epifanía, fiesta del Bautismo del Señor, cuando tendrá lugar la tradicional cita del Papa en la Capilla Sixtina. A las 9.30 Francisco presidirá la Santa Misa y administrará el bautismo de algunos niños con sus padres.

Entramos en el #Nacimiento que mañana se inaugurará oficialmente en la Plaza de San Pedro.

Las figuras visten las ropas tradicionales de #Huancavelica en #Perú y está lleno de detalles: sus comidas típicas, animales y flora de la región.#Vaticanopic.twitter.com/kUONYiiLJX — Eva Fernández (@evaenlaradio) December 9, 2021

El mensaje del Papa para este tiempo de Navidad

El Papa recibió en Audiencia Privada el pasado viernes a las delegaciones que donaron el belén y el árbol instalados en la Plaza de San Pedro y ha pedido no vivir “una Navidad falsa y comercial”. “No dejemos que se contamine con el consumismo y la indiferencia” añadió Francisco en su discurso sobre la Navidad y recordó que “sus símbolos, especialmente el belén y el árbol decorado, nos devuelven a la certeza que llena nuestros corazones de paz, a la alegría del nuevo año”.

"El árbol y el belén nos introducen en el ambiente navideño que forma parte del patrimonio de nuestras comunidades: un ambiente de ternura, de compartir y de intimidad familiar. No vivamos una Navidad falsa y comercial. Dejémonos envolver por la cercanía de Dios", dijo el Santo Padre.

Queda oficialmente inaugurada la iluminación de la #Navidad en la Plaza de San Pedro#Vaticanopic.twitter.com/fJJcAl8wke — Eva Fernández (@evaenlaradio) December 10, 2021

El Papa añadió que el pesebre significa que "Dios se revela no como alguien que se alza en lo alto para dominar, sino como aquel que se rebaja, pequeño y pobre, para servir" .

Por lo que "para que sea verdaderamente Navidad, no olvidemos que Dios viene a estar con nosotros y nos pide que cuidemos de nuestros hermanos, especialmente de los más pobres, débiles y frágiles, a los que la pandemia corre el riesgo de marginar aún más", invitó Francisco. Mientras que subrayó que "las luces del abeto recuerdan la de Jesús, la luz del amor que sigue brillando en las noches del mundo".