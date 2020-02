“No es Rosalía ni Alejandro Sanz”. El cantautor Juan Delgado recibe un Latin Grammy por su álbum “Todo pasa"

Durante estos últimos días, he tenido la oportunidad de charlar (vía telefónica) con Juan Delgado unas cuantas veces y ya incluso andamos proyectando juntos una producción (¡ya lo he liado!). Ya dimos la noticia en nuestro espacio el pasado mes de noviembre cuando fue premiado, pero teníamos pendiente profundizar más en su trabajo, que se encuentra ahora iluminado por el gran foco del Grammy, que es, sin duda, una especial oportunidad de poner en valor y visibilizar el gran trabajo que ha desarrollado. He tenido el gustazo de escuchar su disco “Todo pasa” con serenidad. Una palabra para definirlo: Exquisito.

Un trabajo de producción soberbio, de gran altura, combinado con un excelente nivel vocal. Juan manifiesta sobradas cualidades como cantor que le hacen muy versátil, manejando a la perfección la interpretación y la plasticidad vocal. Excelente la versión de “pescador de hombres” que nos regala. En esta entrada vas a encontrar el vídeo que Juan nos ha grabado desde Miami para saludarnos y donde nos canta el tema central del premiado trabajo.

También vas a encontrar video clips de varios temas y algunos momentos de la grabación de cuerdas de su producción, que merecen mucho la pena y que nos ponen los dientes largos a los curritos de la música. También te facilitamos el enlace para descargarte el disco totalmente gratis y más sorpresas para que disfrutes de ese maravilloso universo musical que nos regala un ser humano extraordinario: JUAN SALVADOR DELGADO. Ojalá pronto podamos disfrutar de ti en España, habrá que moverlo.

El último lanzamiento del cantautor venezolano con base en Miami ha sido reconocido por la Academia en la categoría Mejor Álbum de Música Cristiana en español. La gran noticia se materializó el pasado 14 de noviembre 2019.

El cantautor Juan Delgado fue galardonado con un Latin Grammy por el lanzamiento de su última producción “Todo pasa” en la Categoría mejor álbum de Música Cristiana. El evento fue realizado el jueves 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Las palabras de Juan al recibir el premio fueron estas: “Quiero dar gracias a Dios sobre todas las cosas, de él viene todo; a mi esposa, Karina; a mis hijos Juan, Adrián y Natalia; a todas las personas que trabajaron en este disco; a la Academia, todos los miembros y quiero dedicar este disco a mi país, Venezuela, que tanto sufre. Venezuela todo pasa”, señaló el cantante premiado.

Vídeo

NO ES SU PRIMER PREMIO GRAMMY

Para la creación de este álbum, el artista se inspiró en el deseo de compartir con excelencia, La Fe y la esperanza en Dios. Así, Delgado espera que las 13 canciones que componen este repertorio musical sean “instrumentos de bendición” para quienes las escuchen o las canten. Asimismo, este importante acontecimiento llega para sumarse a los logros que, a través de sus más de 20 años en la industria musical, Juan Delgado ha podido cosechar, destacando su anterior nominación y premio al "Latin Grammy” en el 2007 por su trabajo como ingeniero y productor musical en el disco "Fuzionando" de Oscar D’ León.

UN PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA PRODUCCION

Para seleccionar a los ganadores de las múltiples categorías, la Academia realizó una votación de todos los miembros creadores de música de distintos géneros en todo el mundo. Este año, según el comunicado de Latin Grammy hubo 15.500 inscripciones para sus 50 categorías. Las votaciones fueron realizadas desde el 3 de octubre y los resultados finales se dieron a conocer en la 20º Entrega Anual que fue emitida a nivel mundial. A través de sus 20 años de experiencia y ya dos Grammy Latinos, ha trabajado con grandes exponentes de la industria musical como lo son Rodolfo Castillo, Bebu Silvetti, Oscar D' León, Toño Rosario, Universal Music, Sony Music, OCP, GIA entre otros. Actualmente, Delgado es fundador de Pristine Music, una compañía que se especializa en crear y apoyar contenido de calidad que resalte el amor, la belleza, el arte, la Fe y la cultura.

¿QUIEN ES JUAN SALVADOR DELGADO?

Juan Salvador Delgado, nacido en Caracas, Venezuela, pero residente en Miami desde 1998 está casado con Karina Lee Delgado, con quien tiene tres hijos: Juan Sebastián, Natalia Marie y Adrián Alejandro, y es un excelente artista y productor musical. En 1995 experimentó una fuerte conversión a raíz de un problema de salud que le hizo acercarse a la iglesia a través de una comunidad Carismática. Allí comienza a tocar piano en la iglesia. Su conversión espiritual fue a los 18 años y dice Delgado “Fue en una reunión carismática, escuché música hermosa, más efusiva que cualquier cosa yo había oído. Me llevó a las lágrimas y al encuentro con Dios”.

En 1998 partió a Estados Unidos a estudiar "Music Business" en Miami y se integró en el Grupo Karysma con quienes estuvo tocando durante 12 años. En 1999 comenzó a trabajar en un estudio profesional. Mientras estudiaba tuvo la dicha de dar sus primeros pasos al lado de grandes productores, músicos e ingenieros de grabación. Comienza su carrera oficialmente y durante los próximos 10 años se mantuvo en el ambiente de producción, de Compañías editoriales, de compositores, de discográficas, artistas, promotores, etc. Esto fue clave en el proceso.

PRODUCIENDO PARA PLÁCIDO DOMINGO O CELIA CRUZ, ENTRE OTROS

En esta etapa trabajó de la mano de grandes productores, como Bebu Silvetti, Rodolfo Castillo, Yasmil Marrufo, Cesar Lemos en proyectos de nivel internacional como lo eran. Dyango, Placido Domingo, Rocio Durcal, Oscar De Leon, Ricardo Montaner, Toño Rosario y Celia Cruz entre otros. En 2003 Trabajó como "Label Manager" de una de las discográficas independientes de de Universal. Durante esta etapa trabajó en la distribución física, los contratos, el mercadeo, eventos, medios sin dejar de trabajar en el área de producción y grabación. En 2006 fue a trabajar a una empresa de ring tones , produciendo ring tones latinos para la empresa de comunicaciones Sprint PCS, este fue un trabajo coyuntural que le permitió construir su estudio y retomar un horario compatible con su nueva vida familiar.

SU PRIMER GRAMMY COMO INGENIERO DE GRABACIÓN

En 2007 Recibió el premio Latín Grammy por su trabajo como ingeniero de grabación en un disco del cantante Oscar De León llamado FUZIONANDO. Y llegados a este punto, en 2009 se independizó y pudo construir su estudio de grabación, creando Pristine Music Inc. A partir de este momento entendió que Dios ha tenido siempre un plan para él, para el cual se ha estado formando por años y abrazó la misión. Desde entonces ha estado creando contenido bajo Pristine Music. Principalmente católico contemporáneo , litúrgico y contenido de alto valor cultural como "Bach To Venezuela" de Daniela Padrón y "LATAM" de Olga Lopez y Daniela Padrón. También he hecho producciones para Editoriales Litúrgicas de USA como OCP y GIA.

NACE “TODO PASA”, INSPIRADO EN SANTA TERESA DE JESÚS

En el año 2018 hace el lanzamiento de “TODO PASA”. Se trata de un álbum de música Católica contemporánea con 13 canciones. 7 canciones originales, 4 covers y 2 versiones instrumentales. El nombre del disco viene de la canción TODO PASA, inspirada en el poema de Santa Teresa "Nata te turbe". En el 2019 El álbum TODO PASA fue nominado como mejor álbum de música Cristiana en español y posteriormente gana el LATIN GRAMMY el 14 de Noviembre del 2019 en las Vegas, NV, USA en una premiación transmitida por la Cadena Univisión.

Las palabras de Juan Delgado al ser premiado "Me siento bendecido en saber que mi Álbum pudo llegar a los corazones de las personas y que la academia de los Latin Grammy's me diera esta oportunidad, gracias a todos que aportaron en este disco y a todos los que votaron para que este sueño fuese realidad." Juan Delgado.

13 TEMAS IMPRESCINDIBLES Y DE GRAN NIVEL

Puedes descargarte gratis el disco completo en este enlace: https://www.pristinemusic.com/todopasapromo

-TODO PASA: Esta basada en el poema de Santa Teresa “Nada te turbe”.

-VINO Nuevo: Canción a María en las bodas de Cana.

-LEVANTATE AMADA MIA: (L&M Hermana Glenda) inspirada en el Texto Bíblico del Cantar de Los Cantares.

-MISERICORDIA nace de “El nombre de Dios es Misericordia” Pope Francis.

-GLORIA (L&M Martin Valverde) hecha en versión flamenca, con David De Jacoba (Cantaor de Paco de Lucia) y José Antonio Rodríguez (Maestro de la Guitarra Flamenca)

-POR QUE TU ESTAS CONMIGO está inspirada en el salmo 23

-ESPIRITU DE LUZ es una plegaria al Espíritu Santo (Feat Andy Clay y Joan Sanders)

-CRUCIFÍCALO está basada en la Pasión De Nuestro señor Jesús desde el punto de vista de un testigo presencial.

-VIVE JESUS (L&M P. Lucas Casaert) es la canción de la historia de su conversión y le acompaña la violinista Daniela Padrón, también parte de Pristine Music.

-DEJA QUE SE OIGA inspirada en el Salmo 150

-PESCADOR DE HOMBRES (L&M Cesáreo Gabarain) ¡Todos la conocemos!

-Las Canciones 12 y 13 son exquisitas versiones instrumentales.

Para conocer y saber más de Juan Delgado y estar al tanto de sus conciertos y producciones síguelo en las redes sociales:

Canal Youtube: https://www.youtube.com/juandelgadomusic

Facebook: www.facebook.com/juandelgadomusic