Música, Humor y Evangelio: así es Óscar Santos

Hoy os acercamos a un malagueño que, con un estilo fresco y desenfadado, tiene muy claro lo que quiere con su música: cantar y contar el mensaje. Lo vive con una profunda responsabilidad, muy asumida, y con un claro objetivo cuando se sube a un escenario: “que el mensaje del Evangelio llegue a todos”. Se mueve como pez en el agua en los escenarios, es su estado natural. Es un músico de gran formación, con mucha intuición y una vocación madurada a lo largo de muchos años. Defiende sus temas con verdad y solvencia. Una apuesta segura para compartir un rato de música, humor y Evangelio, perfecta combinación en cualquier caso. Muy recomendable: Oscar Santos canta a la verdad y con verdad.

De acompañar como músico a cantar sus propias canciones

Óscar Santos es natural de Málaga. Maestro de música, lleva trabajando en colegios desde hace 18 años, y de ellos, los últimos 14 años, en el colegio San Estanislao de Kostka, en el barrio malagueño de El Palo, perteneciente a la Fundación Loyola, de la Compañía de Jesús. Sus primeros contactos con la música fueron en la parroquia, donde empezó a tocar la guitarra en el coro cada domingo. Posteriormente, se formó musicalmente en el conservatorio donde estudió durante 9 años. Poco a poco, las influencias de cantautores y grupos muy diversos (Silvio Rodríguez, Pedro Guerra, Cold Play…) junto a la influencia de grupos clave como Brotes de Olivo o Migueli, van moldeando un estilo propio en su música. Comienza a componer, aunque durante muchos años, sus composiciones y canciones las dejó en el ámbito privado.

Desde entonces ha colaborado con multitud de músicos, como colaborador, como guitarrista o como bajista, haciendo arreglos o tocando en directo. Por ejemplo, acompañó a Unai Quirós durante más de 5 años como músico en su banda, acompañándolo como guitarrista y como bajista en multitud de conciertos por toda España. Pero, en un momento determinado, hace aproximadamente 10 años, se decide a empezar a hacer públicas sus canciones y da un paso adelante. Y, desde entonces, han salido multitud de canciones, videos, colaboraciones, participaciones… que hace algo más de 3 años se materializan en el primer disco, VIDA. Hoy, casi tres años después, acaba de lanzar el segundo disco: SOY. Y es solo el principio de muchos proyectos que están en el horizonte.

“Se canta lo que se es”

Como cristiano, siempre ha tenido dentro una inquietud: el mensaje del Evangelio no está hecho para unos pocos, debe llegar a todos y hay que hacer lo posible por encontrar los cauces, los canales, el lenguaje… para hacer que llegue a todos. Ahí, los que estamos detrás de un micrófono tenemos una gran responsabilidad. En este rico registro musical que tenemos, debe haber de todo. Yo trato de usar un lenguaje fresco, actual, entendible para los jóvenes, donde está toda la potencia del Evangelio, sin descafeinar ni una sola gota. Contar y cantar el mensaje, su mensaje, utilizando códigos nuevos de lenguaje. Además, creo que el humor es fundamental. Salir de un concierto viendo que la gente se va con una sonrisa en la cara, que lo ha pasado bien, que ha bailado con la música y que se lleva un mensaje actual, bueno, cargado de palabras y reflexiones que hablan por todos los poros de Dios, para mí no tiene precio. Grabar música es necesario, y se consiguen grandes cosas en los estudios hoy día. Pero la magia de un concierto, el contacto directo, la interactuación… es algo que no se puede describir tan fácilmente. Estar en un escenario es, y me repito, una gran responsabilidad. Se canta lo que se es. Y la gente lo capta.

La compañía de Jesús apostó por él y su música

Hace 11 años, la Compañía de Jesús le propone trabajar en un equipo donde preparar materiales pastorales para los colegios (lemas, actividades…). Un año se animó a componer una canción y a grabar un sencillo video, bajo el lema CONTIGO MÁS. Desde entonces, cada año se compone una canción para niños de infantil y primaria y otra canción para jóvenes de secundaria y bachillerato, cada una acompañada de un sencillo videoclip. En cada canción ha querido contar con gente buena, que se ha ofrecido a colaborar y cantar conmigo. Buena gente como Migueli, Emilia Arija, Pedro Sosa, Álvaro Fraile…

Pero, además, la Compañía hace una apuesta especial por promocionar la música y transmitir así la fe y la espiritualidad ignaciana y le propone que asuma esta iniciativa. Ahí nace el proyecto MUNDOSÍ producciones, junto a su amigo y compañero Enric Puiggròs SJ. Desde entonces, ha reducido mi tiempo dedicado a la enseñanza directa a dos días, lunes y martes, y tiene dedicación a la música, para componer canciones nuevas que reflejen la espiritualidad ignaciana, para regrabar algunas canciones de toda la vida que necesitaban un remake, y para ir por todos los colegios y centros de España cantando. La idea del proyecto es interactuar con otros músicos, buscar nuevos talentos y generar una comunidad colaborativa donde todos nos enriquezcamos.

MUNDOSÍ producciones, una plataforma creciente

Entre conciertos, eventos, festivales y los conciertos organizados desde Mundosí, durante estos dos últimos años han realizado más de 80 conciertos por toda España, acompañado por una fantástica banda de músicos tremendos (Miguel Ángel Leal, Jesús Peña, Jato Gómez, Pedro Valdivielso, Vicente Marín y el propio Enric Puiggròs).

Tras el éxito del disco VIDA, en aproximadamente un mes sale a la luz el nuevo álbum SOY, donde se plantean muchos temas sociales, personales y trascendentes. Donde se habla de Dios por todos los poros y donde se cantan y se narran experiencias vitales del encuentro con uno mismo y con Dios en la vida. Oscar está convencido de que este mundo necesita personas sólidas y recuperar valores evangélicos como la fe, la fidelidad, la lealtad, la lucha por la justicia…

Inminente nuevo disco: SOY.

SOY es casi una autobiografía y una declaración de intenciones. Porque somos en función también de lo que damos y recibimos, de lo que negamos y rechazamos; porque somos personas completas, pero también en constante crecimiento, porque cuando hacemos silencio y nos dejamos llenar por Dios podemos sentir que somos amados incondicionalmente; y porque sólo desde ese encuentro podemos ofrecernos y darnos. Si le preguntaran dónde está la esencia de la música, el diría que aquí: en ser desde lo profundo. Ser auténticos y desnudar el alma sobre el escenario. Así, la música llega, la música contagia y se convierte en una poderosa herramienta, que va más allá de grandes voces o virtuosismo, porque canta a la verdad y con verdad.

Si quieres conocer más, puedes encontrar toda la información en la web www.oscarsantos.org , o a través de la redes sociales en Facebook, Instagram, Youtube

En el horizonte ya hay varios discos programados y una agenda muy extensa de conciertos, para niños, para jóvenes y para adultos, muchos de ellos acompañados de la banda y otros en formatos más acústicos.