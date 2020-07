Nico Montero estrena en Religión COPE su nuevo Video Clip “Jesús está vivo”

No me pidas convencerte de nada. No me apetece. Ni siquiera creo que deba hacerlo. No te pido que me comprendas, tampoco hace falta que pongas en cuestión mi fe con tus argumentos. No va a cambiar nada. Mi fe no es el resultado de una ecuación. No es el resultado de un razonamiento, aunque sea razonable que yo crea.

Tampoco es una proyección de mis frustraciones, ni un recurso mágico ante los misterios del universo… Mi fe es otra cosa. No puedo demostrarte nada, solamente puedo decirte que creo desde lo hondo de mi alma. Amo, desde mi pobre corazón. Quiero que sepas que he tenido un encuentro personal con Jesús. Es mi experiencia vital. Es mi fe. Siento a Jesús en mi vida con tal fuerza y tal certeza que no te pido que lo entiendas, si no lo sientes así.

Te aseguro que no es mérito mío, es una gracia y una oportunidad: El don de la fe. Más allá de la religión y más allá de cualquier constructo, doctrina o tradición, tengo una experiencia personal de Jesús, muy arraigada en su Evangelio y alimentada durante tantos años en comunidad… por eso mi fe no es una suma de conceptos aprendidos ni dogmas infalibles, no son recetas y refranes que adornan las iglesias y las viejas catedrales. Mi fe es una historia de amor con Jesús, a quien siento presente en mi vida, cada día, en todas las estaciones y en todas las circunstancias. Lo siento vivo. Jesús está vivo en tantas realidades y en tanta gente que el mundo se ha convertido en sacramento y toda vida es sagrada, y todo me refiere a Él, de manera que nada ni nadie es ajeno para mí.

“Jesús está vivo” magnífico tema de Marco López

Marco López, cantautor y predicador Católico Chileno, esposo y padre de familia, nació en Valparaíso, Chile. Actualmente radica en la ciudad de Guadalajara, México. Con 27 años dedicados a tiempo completo a la evangelización por medio de la música, Marco ha recorrido gran parte de Hispanoamérica llevando su música, testimonio de vida y el evangelio de Jesús, a través de conciertos, congresos, festivales, talleres y retiros en más de 15 países. Jesús está vivo es una canción muy inspirada y con exigencias vocales a la hora de interpretarla.

Tanto amó Dios al mundo

qué a su único Hijo, él entregó,

Para que todo aquel que crea en él

No muera más tenga vida eterna.

¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo!

Es el Pan de Vida, bajado del Cielo.

¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo!

Su Sangre me sana y sacia mi alma.

Está vivo, está presente,

Mi Dios es real,

Y yo le adoro reverente.

Magistral Vídeo clip de Fran Pradas

Fran Pradas, nacido en Córdoba, viejo amigo, pedagogo, y mi colaborador habitual, es el creador del vídeo de la canción “Volverán”, que tan buena acogida ha tenido en las redes (más de 30.000 reproducciones en dos meses). En este tema ha realizado un trabajo soberbio para ir más allá de la idea original de una canción centrada en Jesús-Eucaristía.

Quería que esta canción expresara la presencia de Jesús, no solo desde la perspectiva de Jesús Sacramentado, sino desarrollar la idea de la presencia de Jesús en el mundo a través de tantas realidades humanas en las que buscar el rostro y rastro de Jesús. Fran ha sabido poner la lupa en tantas realidades que nos interpelan e invitan a buscar las huellas de Jesús en el mundo para traducir tanta muerte en tiempo de luz.

Una mezcla y masterización muy currada de Daniel Millán

Daniel Millán Rendón, mi teclista y habitual técnico de sonido ha trabajado con 6 masterizaciones diferentes hasta dar con el sonido buscado. Se trata de un tema muy exigente a nivel vocal y el reto era mantener la fuerza sin saturar y lograr frescura sin comprimir el sonido. Creo que ha conseguido el arte de poner todo en su sitio con equilibrio, dejando que el tema golpee el pecho y vaya creciendo con coherencia y dinámicamente.

Amigos/as. Jesús está vivo en los que esperan y desesperan. En los que buscan. En los moribundos, los enfermos, los refugiados, las victimas de la trata de personas, los que torcieron el camino, los que cayeron nuevamente, los mil veces arrepentidos, los infinitamente misericordiosos, los siempre solidarios, los bancos de alimentos, los inmigrantes y los sin techo, los indecisos, los que no encuentran su lugar, los maltratados, los que sufren violencia, los mendigos y los pobres, los generosos, los que son luz, los que son paz y los que no la encuentran, los que aman y lo que no son amados como merecen, en los que no llevan cuentas del mal, en los que sueñan porque les falta realidad… en la iglesia en camino, al encuentro… Jesús está vivo en la revolución del amor de la Eucaristía. Vívelo.

Nico Montero