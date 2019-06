Juan Susarte, el pintor que sintió la necesidad de cantar lo que rezaba 

Se gana la vida como pintor, con una clara vocación de hacer de la pintura algo distinto, dignificando el trabajo con los mejores materiales y realizándolo con gusto, cariño y respeto, orientando y ayudando con la seguridad que dan los más de 25 años de oficio... y cuando el trabajo le da tregua, cambia las brochas por la guitarra y dibuja canciones, llenas de profundidad, con sabor a verdad, pinceladas de arpegios y armonías que te transportan al universo de paisajes que retrata con sus canciones. De voz cálida y madura, y con mucha vida interior, Juan Susarte es una apuesta firme si quieres disfrutar de canciones con el sello de la autenticidad y la coherencia de una vida sencilla, entregada, y anclada en el Señor.

De vocación tardía en esto de componer, jamás pensó poder mover, menos conmover, pero cayó en la cuenta de que tenía que dejarse hacer…”Si tuviera conciencia de lo que Dios es capaz de transformar a través de mis canciones no sería capaz ni de agarrar el bolígrafo... Bendita inconsciencia la que me invade y permite ser” No sabe hacer conciertos, reza con las comunidades y comparte sus oraciones hechas canciones desde la intimidad que le regala Dios.

Juan Susarte: "Tu Mar"

Cuando se descubrió necesitado de cantar lo que rezaba, en ese mismo instante y consciente de la riqueza de sumar dones, empezó a manejar situaciones y encuentros donde compartir lo que gritaba su corazón, cómo lo interpretaban las manos de sus hermanos, los colores de sus voces, la capacidad de solfear lo que el tatareaba y vio crecer de su sencillez algo bello. Aquello le atrapó de tal manera que no sería, no sabría ser sin esas manos que moldean y corrigen el vasto barro que se hace vasija de agua viva. Desde entonces se han ido sumando talentos, fe, verdad, vida, amistad, hermandad, todo desde la certeza de sentirse pobres, limitados y confiados en él.

Juan Susarte: "Soy Tuyo"

Misionero de la Esperanza, esa es su vocación. Consagrado por medio de promesas y votos: Obediencia, pobreza y el de castidad sustituido en el matrimonio por Vida Testimonial. Cristo-céntrico, Eucarístico, Mariano y aferrado a una frase vital del fundador Diego Ernesto Wilson Plata, que es el origen de todo: Ora, Lucha y CONFÍA. “Confía”, así se llamó la primera formación con la que grabaron “TU ROSTRO” en 2014, gracias a también al excelente cantautor Fray Nacho que puso el alma para que el proyecto viera la luz, un trabajo donde el acento estaba en el grupo, en la unidad surgida cuando coinciden los objetivos, las motivaciones, y los momentos personales.

Juan Susarte: "Como Gota"

Y tras este primer trabajo surgió la banda: Confía2, un proyecto compartido de locos enamorados que desean sumar sus talentos y ponerlos al servicio del reino en esta aventura maravillosa. Desde esta nueva realidad nació “DENTRO DE Ti” en 2017 y cuatro singles de del tercer álbum BETANIA que terminarán de grabar en este 2019 con la gracias de Dios.

Juan Susarte: "Nana de Adviento"