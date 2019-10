“Hacéis realidad mi sueño”: 36 canciones imprescindibles para seguir soñando

El pasado viernes 18 de octubre, el teatro salesiano del colegio San Juan Bosco de Granada acogía la presentación del CD-SOLIDARIO” HACÉIS REALIDAD MI SUEÑO”, en el que tuve la fortuna de participar activamente. Es un proyecto que nace del esfuerzo de un salesiano cooperador, Diego Quesada, respaldado de forma incondicional por la comisión delegada de la Fundación Don Bosco en Granada. Una tarde que sirvió para encontrarse, felicitarse, dar las gracias a todos los presentes y muy especialmente a los cantautores que se hicieron presentes, salvando muchos kilómetros para arropar a este proyecto solidario.

Al acto de presentación del disco acudieron Nico Montero – acompañado de Dani Millán (Cádiz), Jesús Cabello (Córdoba), Unai Quirós (Málaga), María Vasán (Ciudad Real), Olga Martínez (Elche) Juan José Noguera (Elche), Fran Ros (Valencia), Paco Fernández (Murcia), José Luis Pareja (Granada), Seque (Madrid), Beatriz Elamado (Burgos), Carmen Murillo (Huelva), Pablo Fernández (Granada) y Juan Carlos Prieto(Madrid), además contamos con algunas de las personas que han realizado el material pedagógico-catequético entre ellas: Maite Galán, Javier Guil, Diego Quesada, Francis, Dani Pareja, y una persona muy especial por su creatividad y servicio: Kike Alonso, diseñador del material.

SOLIDARIDAD Y EDUCACIÓN

“Hacéis realidad mi sueño» es un proyecto que comienza a gestarse en Padul (Granada), con Jesús Cabello en el verano del año 2016. Inmediatamente la Comisión Delegada de la Fundación Don Bosco en Granada asume este ilusionante proyecto y se pone manos a la obra. En un primer momento, los contactos y asesoramiento de Jesús Cabello, Nico Montero y Unaí fueron cruciales. A este sueño se sumaron amigos y cantautores cristianos con una gran sensibilidad en temas sociales y juveniles, cediendo de forma desinteresada una canción de su repertorio. Dos ideas fundamentales: solidaridad y educación en diferentes ámbitos -escuela, parroquia, familia y grupos-, una herramienta abierta a construir sueños de unidad, fraternidad y compromiso por los jóvenes más desfavorecidos, los predilectos de Don Bosco.

FICHAS EDUCATIVAS DE CADA CANCIÓN

«Hacéis realidad mi sueño» ha sido posible gracias a la participación de la Discográfica ASSISI, a Siro López diseñador de la gráfica del cd, a Kike Alonso por dar unidad a todas las fichas, y a la Comisión Delegada de la Fundación Don Bosco en Granada. Un proyecto que nace hace cuatro años con el deseo de educar en la clase de religión, catequesis, animar celebraciones…además de recaudar fondos para los proyectos que la Fundación Don Bosco lleva a cabo con jóvenes vulnerables o en riesgo de exclusión social en diferentes comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura y Canarias. Gracias a la generosidad de los 35 cantautores, a los que se ha sumado 38 especialistas con gran experiencia en el mundo de la educación que han elaborado fichas educativas de cada canción, diseñadores gráficos y dibujantes…hoy este CD-SOLIDARIO está en el mercado con el deseo de ser herramienta que ayude a transformar y educar de forma integral a nuestros chicos-as.

PARA SABER MÁS SOBRE EL CD “HACÉIS REALIDAD MI SUEÑO”

Un CD-SOLIDARIO que nace de los sueños y gratitud de personas que desean hacer presente el Evangelio en el siglo XXI. Gracias a la congregación salesiana por apostar de forma generosa por nuevas iniciativas pastorales que ayudan a fortalecer nuestros vínculos con los jóvenes. Un material que os presentamos con el deseo que acojas este proyecto, lo difundas, regales, trabajes, reces o simplemente escuches ¡merece la pena!. Las fichas se pueden descargar de forma gratuita en la web de la Fundación Don Bosco, éstas se irán subiendo de forma gradual. Un doble CD inspirado en los sueños de Don Bosco, su preocupación por los jóvenes más pobres, innovar con una nueva pedagogía basada en el AMOR y deseo de transformar la sociedad desde el EVANGELIO, “buenos cristianos y honrados ciudadanos”. Todo lo recaudado se destinará al proyecto de la FDB, el donativo es 12€, si desea recibirlo en casa tendrá un coste adicional de 3€ de gastos de envío. Toda la información actualizada en este enlace: https://fundaciondonbosco.es/disco-solidario/

36 CANCIONES PARA SEGUIR SOÑANDO UNMUNDO MÁS JUSTO

CD1

Padre Nuestro de Don Bosco, Letra y música | Assisi Producciones,Abramos las puertas, Letra y Música | Rogelio Cabado,Alejarte de Él, Letra y música | Matina, Ana, Letra y música | Jota Llorente, Barrio de Santa Cruz, Letra y música | Juan Carlos Prieto, Busco algo más, Letra y música | Nico Montero, Canción para después de una guerra, Letra y música | José Luis Pareja, Con otros, Letra y música | Manu Escudero, Contracorriente, Letra y música | Fresh Sánchez y Black Soul, Dale la vuelta, Letra y música | Álvaro Fraile, Decreciendo, Letra y música | Carmen Murillo, Descansa tranquila, Letra y música | Pablo Fernández, Donde solo respirando me da risa, Letra y música | Migueli, Envíame, Letra y música | Ixcís, Gracia, Letra y música | Lizzette, Hay tanto, Letra y música | Emilia Arija, La Llamada, Letra y música | La Voz del Desierto, Llévame al paraíso, Letra y música | Juan José Noguera

CD 2

Los incontables, Letra y música | Ain Karem, Mi final, Letra y música | Olga Martínez, Mi luz, Letra y música | Darwin Lechler, Nada que perder, Letra y música | Manolo Copé, No es lo que está roto, Letra y música | Beatriz Elamado, No interesa, Letra y música | Almudena, Quien no da amor, Letra y música | Unai Quirós, Siente cómo llora Dios, Letra y música | Damián, Solo por hoy, Letra y música | Paco Fernández del Amor, Te encontré a Ti, Letra y música | Sergio A.K.A. Fresh, Tiempo para Ti, Letra y música | Xaquín, Tu amor primero, Letra y música | Jesús Cabello, Un Dios escondido, Letra y música | Fran Ros, Un millón de razones, Letra y música | Edén, Vale la pena sonreir, Letra y música | María Vasán, Ven y verás, Letra y música | Pablo Martínez, Viernes, Letra y música | Pablo Sequeiros, Corazón salesiano, Letra y música | Nico Montero

¿CÓMO ADQUIRIRLO?

Son varias las posibilidades: Correo electrónico: disco.solidario@fundaciondonbosco.es Web de la Fundación Don Bosco: https://fundaciondonbosco.es/

Teléfono: 958138402.

Deseamos que os guste y que soñéis como hace Dios con cada uno de sus hijos-as.