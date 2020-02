Fernando Salaverri, premio nacional '¡Bravo!' de la música

Cuando me llegó la notica, me sentí doblemente contento. Por un lado, porque alguien de tal inmensa trayectoria era justamente reconocido y honrado, y por otro, porque aproveché la oportunidad que nos dan a los premiados de presentar candidatos y presenté su candidatura a estos premios. Fernando es un ser extraordinario, de conversación siempre interesante, vitoriano de gran humanidad y dotado de cualidades que le hacen entrañable. Además, es el libro de petete de la música en España de las últimas décadas. Humilde, cabal, con sentido común y una gran capacidad para afrontar retos. A sus setenta y cinco años vive con ilusión una nueva etapa en la que la música y la fe se dan encuentro. Ha puesto toda la carne en el asador y no para de reinventarse a sí mismo para darnos su mejor versión. ¡Enhorabuena mi querido Fernando!

LOS PREMIOS BRAVO

Con estos galardones se reconoce «por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos”

El Jurado para la concesión de estos “Premios ¡Bravo!” ha estado compuesto por Mons. José Mª Gil Tamayo, obispo de Ávila y miembro de la CEMCS, que actuó como presidente; y los vocales: Dña Silvia Rozas, directora de la revista “Ecclesia”; D. Jesús Pulido, director de la BAC; D. José Luis Restán, director editorial de la Cadena COPE; D. Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIP-E); D. Ulises Bellón, director del Departamento de Prensa de la CEMCS; D. Juan Orellana, director del Departamento de Cine de la CEMCS; Dña. Carmen María Alonso, decana de la Facultad de Comunicación de la UPSA; y D. José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información y del Secretariado de la CEMCS, que actuó como Secretario del Jurado.

La entrega de los premios ¡Bravo! tuvo lugar el 31 de enero de 2020 en el Salón de la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.

A LOS 15 AÑOS YA PRESENTABA PROGRAMAS MUSICALES

Nació en España, más concretamente en Vitoria-Gasteiz (Álava) capital del País Vasco, un 30 de Mayo de 1944. Estudió en el colegio Santa María (Marianistas) de Vitoria; y el preuniversitario, en El Pilar (Marianistas) de Madrid. En 1957, con catorce años, comenzó a coleccionar los primeros microsurcos, y entró a formar parte de un cine club. A los quince años, ya presentaba programas musicales en una emisora de radio de su ciudad natal, pinchando su propia colección de discos. Especialmente rock and roll, rhythm and blues, y jazz. En 1961, comenzó a escribir para la primera revista musical española, Discóbolo, a la vez que realizaba distintas colaboraciones: Cine en 7 días; Radio España; Diario Informaciones, y en los primeros festivales de rock, que tenían lugar en el circo Price, de Madrid. En los años siguientes, escribió en diversas revistas especializadas, como, Alta Fidelidad. Y muy especialmente en, El Gran Musical.

FICHA POR HISPAVOX Y LANZA A RAPAHEL, MIGUEL RÍOS, PERALES…

De 1963 a 1974 trabajó en Discos Hispavox, realizando principalmente las labores de director de promoción, publicidad y relaciones públicas, siendo responsable del lanzamiento de artistas como: Raphael, Miguel Ríos, José Luis Perales, Alberto Cortéz, Waldo de los Ríos, Bebu Silvetti, Los Ángeles, Mari Trini, Los Pekenikes, Los Payos, Karina, Los Mitos, María Ostíz, Nuria Feliú, Los Marismeños…, y de diversos intérpretes, y catálogos internacionales como: CBS, Warner, Atlantic, Reprise, Atco, Stax, Volt, Electra, Vanguard, Gamma, United Artists, Carosello, CGD, Vogue, AZ, Festival, Liberty, A&M, ABC Paramount, Music Hall, 20th century fox, PYE, y un largo etc. Creador de series míticas de la industria del disco como Hits and Soul, Lo Mejor del Año, o Sevillanas de Oro, entre otras.

PROMOTOR DE GRANDES CONCIERTOS

En 1974 creó CLIP Promotores, para la promoción de conciertos en España, como los de: Status Quo, Rory Gallagher, Leo Sayer, Focus, Electric Light Orchestra, Johnny Rivers, Néctar, Stomu Yamastha, Blue Oyster Cult, y Flying Burrito Brothers, entre otros. En 1975 comenzó a colaborar en Cadena SER, con el programa, Diario Musical SER; en la revista Billboard (once años corresponsal en España); y en el semanario Cuadernos para el Diálogo (sección de radio, TV, y música). Creó el sello Kardantxa para discos en euskera, logrando ventas increíbles para artistas como Gorka Knor. Publicó libros como, Los Beatles que Amo, de Joaquín Luqui, y fue co-productor del musical teatral Elvis. Un programa legendario de aquella época es Rock alrededor de F.M., junto a Rafael Revért, en la FM de la SER. En España y México, produjo y promovió durante muchos años a artistas como: Enrique Guzmán, José Domingo Castaño, Raúl Vale, Karina, Pérez Prado, Los Teen Tops, Rigo Továr, Mr. Loco, Menudo, Angélica María, Pequeña Compañía, y otros grandes, que tuvieron una gran repercusión en el mercado mexicano.

SOCIO DE LA MÍTICA GIRA DE MIGUEL RIOS: ROCK DE UNA NOCHE DE VERANO.

Durante todos estos años, tuvo sus propias empresas de relaciones públicas, publicidad, y producción, realizando multitud de campañas, convenciones, y actos promocionales; incluyendo las célebres verbenas de El País. Ya en aquel momento, estaba muy involucrado en el mundo de la edición musical; mundo, que nunca ha abandonado. En los ochenta, y durante tres años, organizó las fiestas de San Isidro, en Madrid. Así como, un concierto multitudinario de Plácido Domingo en la Ciudad Universitaria, bajo la presidencia de D. Enrique Tierno Galván. Socio de Miguel Ríos en la gira El Rock de una Noche de Verano.

REALIZADOR, GUIONISTA Y PRODUCTOR

Junto a los grandes productores, autores y compositores Luis Gómez Escolar, y Julio Seijas, produjo discos para Dyango, Luis Miguel, Pequeña Compañía, Menudo, Sergio Dalma, etc. Durante su colaboración en Cadena SER, entre 1975 y 1985, fue realizador, guionista, productor, y director de todo tipo de programas, tanto grabados, como en directo; habiendo trabajado con la mayor parte de las estrellas de la radio, de aquellos años. En 1985 dejó todas las demás actividades, para integrarse como director de producciones de Cadena SER. Programas como El Gran Musical, de Rafael Revért, y La Gran Movida, marcaron una época.

COORDINADOR DE TEMAS MUSICALES DE RTVE

En 1987 fue nombrado por Dª Pilar Miró (directora general de RTVE), coordinador general de temas musicales de RTVE. Durante este período, desarrolla programas propios como Rockopop, o Viaje con nosotros (Javier Gurruchaga), a la vez que co-produce con países como: Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, y U.S.A., extraordinarios eventos de carácter internacional como: Aniversario de Mandela, Grammys, 40 Aniversario Atlantic, gira de Amnistía Internacional, Julio Iglesias en el Nou Camp, Sting en Tokio, Prince en Holanda, etc. Así como, conciertos de Supertramp, Leonard Cohen, Joan Báez, Earth Wind and Fire, etc. Ha asistido en cinco ocasiones a los GRAMMY’S, y una a los BRIT’S y a los ELVIS. Ha formado parte de diversos jurados en España, México, y U.S.A. Ha asistido en más de veinte ocasiones, al MIDEM, en Cannes, así como a varias ediciones de MIPTV, MIPCOM y POPKOMM, y a diversos seminarios, cursos y convenciones de la industria musical, en Estados Unidos, México, Francia, Holanda, Reino Unido, Venezuela, Argentina, Bélgica, Italia y Alemania.

RTVE, CADENA SER, LOS 40 PRINCIPALES, CANAL +: INCOMBUSTIBLE

Fue el creador e impulsor de RTVE Música. Participó en proyectos y actividades del departamento comercial, y de la dirección de programas de RTVE. En 1989 formó parte del comité de dirección de Cadena SER, como director de promociones musicales, y fue subdirector de Los 40 Principales. Recorrió toda Europa, en dos ocasiones, como director de El Gran Musical europeo. Hacia el final de ese mismo año, pasó a CANAL+ como director del área de musicales y otras tareas, dentro de la nueva cadena de TV. Entre otros programas, destacó Del 40 al Uno.

COPRODUCTOR Y CODIRECTOR DE PROGRAMAS TELEVISIVOS

Fernando es académico de la Academia de la Televisión. Desde Enero de 1992, y a lo largo de los años noventa, con sus propias productoras, y en colaboración con otras, co-produjo y co-dirigió programas para distintas cadenas. Especialmente para TVE, entre los que destacó: Ahora o Nunca (Ramón García), Noches de Gala (Joaquín Prat), Al Ritmo de la Noche (María Conchita Alonso), Esto es Espectáculo (Bárbara Rey), El Retorno, Viéndonos, y varios programas de fin de año (Martes y Trece), Valor y Coraje (Constantino Romero), Fuerzas Ocultas; así como diversos especiales y conciertos. En Telecinco, co-produjo y co-dirigió Un Millán de Cosas (Millán Salcedo, de Martes y Trece). Director y guionista de una docena de monográficos especiales para TVE2: U2, Cecilia, Los Brincos, rock andaluz, etc.

SU PROPIA COMPAÑÍA DE DISCOS

A partir de entonces, produjo y promovió para su propia compañía VENTURA DISCOS y para otras empresas, numerosos álbumes discográficos, en algunos casos, apoyados con especiales de TV: Carlos Cano (con Antonio Peña), María del Monte, Marta Sánchez(con Christian de Walden y Carlos Toro), Alejandra Guzman, Enrique Guzman, Paloma San Basilio, Pastora Soler(con Luis Sanz), Los Peter Sellers, Manolo Tena, José Manuel Soto, Los Panchos, Mari Trini,Luis Aguilé, Albano, y otros. La piratería y la crisis de la industria acabaron con ella. Ha realizado una intensa actividad empresarial en Argentina, Italia, Francia, Venezuela, pero especialmente en España, México, y Estados Unidos, en el campo de la cultura, la música, la televisión, y la música en directo. Ha sido tertuliano en diversos programas de radio, y de televisión.

SALAVERRY ESCRITOR DE DOS OBRAS INDISPENSABLES

En 2005, publicó su libro de referencia y consulta, SÓLO ÉXITOS–AÑO A AÑO (1959-2002), que ha sido de gran ayuda para profesionales de radio, prensa y TV, en sus distintos trabajos. Asesor de Grupo Planeta en las obras, Los años del NO-DO, y El Camino de la Libertad, que se comercializaron a través del diario, El Mundo. Colaboró en Aldea Project (creado y dirigido por Antonio Peña), en México, España, y Egipto. Presidente de AFOCAM (Asociación Fonográfica de la Comunidad de Madrid). Colabora como asesor, guionista y creador de formatos, en diversas empresas audiovisuales, especialmente en la productora de televisión, IBERSHORE S.L., de la que es el presidente senior.

Actualmente, tras la salida a la venta de su segundo libro de consulta SOLO ÉXITOS (1959-2012), editado por la FUNDACION SGAE, sigue siendo un estudioso y cronista de la Industria de la Música en España, manteniéndose absolutamente pegado a la actualidad de las listas de éxitos en nuestro país y en todo el mundo. Tras participar el pasado verano en un programa en las tardes de los domingos en Radio nacional, dirigido y presentado por Pilar Socorro, ahora participa con esa gran profesional de la radio en el programa diario ESPAÑA PUNTO COM, en REE-RNE, y en RADIO 5, todo noticias, también de Radio Nacional de España, donde se repasa la actualidad cultural y cultural, realizando entrevistas a figuras claves de nuestra literatura, nuestro cine, nuestro teatro y nuestra música. También colabora en donde se lo piden, en programas de RNE 1, RNE 3 y RNE 5.

VOLCADO EN LA MÚSICA CATÓLICA Y MÚSICA CON VALORES

Está volcando en la proyección de la MÚSICA CATÓLICA y la MÚSICA CON VALORES. a través de la empresa VIVA LA FE (es su fundador y presidente sénior), junto a un grupo de entusiastas creyentes católicos, y un extraordinario grupo de profesionales del sector ; de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES MUSICALES y AUDIOVISUALES CATÓLICOS (APROMAC) y de la editorial musical MÚSICA Y FE Ediciones.

Está llevando a cabo proyectos benéficos donde la música es protagonista, e involucrándose en productos televisivos en los que priman los valores que siempre han distinguido a los europeos y a la civilización occidental en general, con absoluto respeto y consideración hacia todas las sensibilidades e ideas que están presentes en nuestra sociedad actual. Todas estas últimas actividades las realiza de manera altruista. Actualmente podemos escucharlo en CADENA COPE, en las mañanas de Carlos Herrera, donde colabora asiduamente hablando sobre su gran pasión: HISTORIA DE LA MÚSICA.