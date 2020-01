Emilia Arija, la autenticidad de la voz con más personalidad de la música espiritual en España

Crecí con los Brotes de Palencia, luego me enamoré de la exquisita combinación de voces y canciones de Alberto y Emilia y aquel temazo eterno que seguro todos hemos cantado: “Cosas de locos”. Con ambos coincidí y pude compartir escenario en los inicios de los 90, en el Festival VIVAR. Y en estos últimos años, hemos disfrutado de la voz en solitario de Emilia Arija, una voz con sabor a autenticidad que te atrapa. Una cadencia exquisita, golpeando las notas con tanta suavidad y al mismo tiempo tanto poder, que no caben fisuras, te ves envuelto, sin darte cuenta, en el universo de sus cuerdas vocales, que se transforman en puentes capaces de transportarte a paisajes y estados mentales y emocionales diversos y siempre necesarios.

Emilia es la sencillez por bandera, es la verdad de cantar en lo que se cree, es la excelencia de una voz inconfundible que te cautiva desde el primer compás. Emilia está en todos nosotros desde hace mucho y habita en nuestra memoria sonora, como el eco de lo vivido, de la tierra pisada, de la fe madurada al calor de su voz. Emilia nos ha regalado canciones eternas que siempre nos alentarán a vivir con intensidad, a “dar la cara” en todos los frentes, con la certeza de que esto de vivir contracorriente es “cosa de locos”, donde siempre nos saldrán al encuentro “las asignaturas pendientes” que no debemos postergar, en tanto nos visita “la esperanza y desesperanza”, y aunque caminemos “sobre las ruinas” y nuestra vida sea, inevitablemente, “imperfecta”...

LOS INICIOS: BROTES DE PALENCIA

Sin darse cuenta en realidad. Puede que Emilia tuviera en torno a los 6 años la primera vez que Brotes de Olivo fue a Palencia. Como era costumbre, se quedaban acogidos en casas de las familias, y uno de los matrimonios se alojó en la suya. Y lo inevitable: sus padres tenían mucho compromiso, les gustaba mucho la música en casa, y surgió el planteamiento de hacer lo mismo y así nació Brotes de Palencia. Al principio cantaban canciones de Brotes de Olivo, y poco a poco, se fueron componiendo cosas nuevas. Se convocaban cada vez que había concierto, y si podían se juntaban a cantar. Y la confianza, el compromiso, la sensación de familia, de comunidad, fue creciendo con el tiempo.

DE BROTES DE PALENCIA A ALBERTO Y EMILIA

Y todo este camino de los Brotes de Palencia fue posible, como en muchos lugares, con el apoyo de un grupo grande de matrimonios, de familias, remando en la misma dirección. Y crecieron todos sabiendo lo que significaba el “Todos Juntos”. A medida que iban pasando los años e iban creciendo, las exigencias de cada uno iban madurando. Y llegó el momento, como en todas las familias, de que cada uno, según iba llegando su hora, saliera de casa y tomara su camino. Y Brotes de Palencia evolucionó hasta Alberto y Emilia. Pero continuaron con el mismo planteamiento de ser signo

distinto a través de la música, y con la misma conexión, a la vez que salían “ramas nuevas”, más contactos, más encuentros de música, arte, oración… y aparecen los primeros multifestivales. Con ellos, las coincidencias, la química con más músicos, con más grupos (Edén, entre ellos, tan importantes en su recorrido de vida).

DEJA LOS ESCENARIOS PARA SER MADRE

Desde mediados de los 80 hasta 1999, cuando nacen sus hijos, Alberto y Emilia siguen recorriendo escenarios y apostando por abrir espacio a la música, por llenar de contenidos, sin aferrarse a un lenguaje exclusivo para quienes pensamos y creemos que Dios tiene algo importante que decir en nuestras vidas, considerando que es importante que quien no lo siente igual, pueda también verse reflejado en lo que se canta encima de un escenario, aunque no se viva desde el mismo prisma. Y después, un gran paréntesis. Dejó los escenarios para cambiarlos por la crianza. Y no se arrepiente. Años de madurar de otra forma, de vivir la experiencia de crecer como familia y estar donde siente que tiene que estar.

UNA VUELTA MUY ESPERADA Y EN SOLITARIO

El empuje de la familia, y las personas que creyeron que aún tenía cosas que ofrecer hicieron posible “Sobre las Ruinas”. Un reto personal después de tanto tiempo cantando acompañada.

Aunque la experiencia fue buena, aún han de pasar 8 años para volver a plantearse entrar en un estudio de nuevo y dar forma a lo que sería “Imperfecta”. Emilia vuelve muy bien rodeada, muy bien arropada y muy bien definida por quien le quiere bien (ninguna letra es suya, pero sí de personas a las que quiere y que le conocen bien). Estos dos trabajos en solitario, siempre con la premisa de que fueran solidarios. Uno para un proyecto entonces en Chapas (Guatemala) y el segundo inicialmente para un proyecto en Colombia, para luego redirigirse a la Casa Paco Girón, en Huelva, donde se atiende a jóvenes extutelados, entre otros colectivos.

UNA DISCOGRAFIA INDISPENSABLE

1980 – DAR LA CARA. Único disco de Brotes de Olivo de Palencia.

1986 – DEVOLVEDLES LA PAZ

1988 – CANCIONES PARA LA ESPERANZA Y LA DESESPERANZA (Primero grabado con EDÉN)

1991 – COSAS DE LOCOS

1997 – ASIGNATURAS PENDIENTES (Último con Alberto)

2006 – SOBRE LAS RUINAS

2015 – IMPERFECTA

MULTITUD DE COLABORACIONES

Entre medias, colaboraciones con amigos, para quitar “el gusanillo” y disfrutar haciendo música: Ampa, un trabajo colectivo para Ediciones Khaf, Grazas (Pascua Xoven Arousa), Santa María de los Indignados, (que sembró la semilla para luego llegar hasta Imperfecta), colaboraciones también con Luis Guitarra o Xaquín, en conciertos con sus queridos Pedro Sosa o Manolo Copé, el trabajo en directo de Edén (3399 palabras), Óscar Santos o Almudena (Agua).

1995: Por la Paz, aún junto con Alberto.

2006: Punto de partida, de Ampa

2011: Con la música a otra parte, de Ed. Khaf

2012: A tu aire, de Javi Sánchez

2013: Grazas (Pascua Xoven Vilagarcía)

Santa María de los Indignados

Disco para SM de canciones con niños.

2014: Regalos escondidos (Xaquím)

Despertar la interioridad dormida (Disco-libro de oración)

A la intemperie (Luis Guitarra)

2015: Mar de Fora (Bez Pérez)

IMPERFECTA: Assisi Producciones

2016: Agua (Almudena)

2016: La lluvia de tu misericordia (Ixcís)

Agua (Almudena)

Desde mi cuarto creciente (Unai Quirós)

2017: 3399 Latidos (Edén)

Una vida regalada (Ixcís)

2018: Salta (Oscar Santos)

2019 HACÉIS REALIDAD MI SUEÑO.

Soy (Óscar Santos)

Y en el horno aún más colaboraciones que en breve verán la luz. Emilia, preciosa Emilia, no nos dejes mucho tiempo huérfanos de tus canciones, que necesitamos tu voz para seguir creyendo...