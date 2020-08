Cuando muere un cantor del Evangelio todos morimos un poco. Cuando muere uno de los nuestros, un hermano de batallas, de ministerio, de servicio… cuando se nos va inesperadamente, a saldo de este maldito virus que nos tiene en pie de guerra y que trata con tanta crueldad a los seres que invade, el sentido de pérdida se hace grande y los acordes se tornan en menores, mientras la voz se entrecorta y el alma se estremece. Me llegó la noticia de su enfermedad por medio de mi querida amiga y cantautora canaria Noelia Pulido. Ella nos puso en modo oración y fue movilizando una cadena de esperanza, de esas que brotan desde muy adentro y conectan a gentes de muchas latitudes concentrándonos en un solo corazón.

El Covid-19 nos ha arrebatado a Gustavo Carrera con traición y sin escrúpulos. El 31 de Julio Gustavo escribía en su Facebook: “Hoy más que nunca. Te necesito mi Señor. Tu eres mi Fortaleza y me ayudarás a salir de éste COVID si es esa tu voluntad”. Lo acompañaba de un video clip con su nueva y bella canción, recién salida del horno. “Tú eres mi fortaleza”. Una canción compuesta y producida ante la difícil situación de Pandemia por la que atraviesa el Mundo, con la que Gustavo señalaba: “Pretendemos llevar un mensaje de fuerza y esperanza a quienes buscan consuelo y apoyo”.

Tan solo una semana después, el 8 de agosto, Gustavo fallecía, tras una semana intensa de oraciones a lo largo y ancho de América y otras tantas plegarias a este lado del charco, donde cosechó grandes amigos, por su gran facilidad para empatizar y conectar. Así lo reflejaba el extraordinario cantante y autor Luis Alfredo Díaz en su Facebook: “Gustavo Carrera se nos adelantó a la casa del Padre. Tuve la dicha de conocer a Gustavo e invitarle al Multifestival David en Costa Rica y España donde inmediatamente hizo amigos con esa facilidad nata que tenía. Gustavo es el primer músico católico, que yo sepa, que nos deja consecuencia de la terrible pandemia que azota el planeta. Un abrazo hermano y todo nuestro cariño para su familia en México”.

Gustavo era un excelente músico católico mexicano, laborioso profesor de canto e incansable director de coros. Hace 4 años participó en el Multifestival David de Burgos (España). Y al año siguiente en el Festival Laudato Si de Almería, convocado por su querido amigo Marcelo Olima. Ha recorrido varias ciudades españolas con sus dinámicos talleres de canto y sus actuaciones llenas de vitalidad y de fuerza.

Su esposa y compañera de vida, Verónica, y su hijos Gustavo y Nicolás, hicieron un precioso comunicado agradeciendo a todos el cariño y las oraciones durante la dura semana de lucha de Gustavo para intentar vencer a la enfermedad. “Compartimos con ustedes que nuestro amado Gustavo Carrera González, partió el día de ayer sábado 8 de agosto del 2020 hacia la casa de Nuestro Padre Celestial, el goza ahora de Su Presencia, su Maravillosa Misericordia y Amor lo envuelven. Nuestra Madre María Santísima lo tiene cubierto con su manto y abrazado en su corazón. La familia Carrera Martínez (Verónica Mtz de Carrera, Gustavo Carrera Martínez, y Nicolás Carrera Martínez) les queremos agradecer todas sus oraciones y muestras de cariño hacia nosotros y hacia nuestro amado Gustavo. Fuimos más que bendecidos al tenerlo en nuestra vida, y siempre estará en nuestro corazón Dios es nuestra fortaleza”.

José Villanueva, del grupo musical “Tras sus huellas” y muy unido a Gustavo, se despedía de él con estas palabras que ponen en valor la grandeza del corazón de Gustavo, capaz de generar a tantos kilómetros tanto afecto y cariño: “No fuiste solo un amigo Gustavo, Eres mi hermano. Pese a que el Padre no tuvo a bien que nos conociéramos hasta hace unos años, y que solo hayamos tenido ocasión de compartir vida y Fe en ocasiones contadas, por la distancia física que nos separaba, en el fondo siempre estábamos juntos. Mi familia es tu familia y la tuya siempre será la mía. Me enseñaste a vocalizar, a entonar, a respirar, compusimos y cantamos juntos, tuve el privilegio de cantar junto a ti algunas de tus canciones, y el honor de que cantases las mías, pero el Señor necesitó de ti, seguro que necesitaban un nuevo director para el "Coro de los Ángeles", y a esa llamada no podemos decir que no. Descansa en Paz hermano y búscanos un sitio por allí, si Dios quiere algún día volveremos a cantar juntos de nuevo”.

El compositor y cantautor español Antonio Mata, también le ha dirigido unas hermosas palabras para rendir un sincero homenaje a su querido amigo:

“Ayer se me fue mi amigo Gustavo.

Fue poco tiempo el que compartí con él en sus visitas a España, pero también fue más que de sobra para forjar entre nosotros una amistad profunda y sincera. Si tu partida, querido amigo, es capaz de abrir semejante herida en el corazón de quienes te conocimos tan poco, no puedo imaginar el dolor de tu encantadora Vero y de tus hijos. Desde aquí rezamos mi familia y yo para que el Señor les conceda la fortaleza necesaria para sobrellevar esta separación.

¡Hazme un hueco en ese coro maravilloso que sin duda ya estas organizando en el Cielo!

Te voy a echar mucho de menos, hermano".

José Luis Rubio Ochoa, solista y miembro del grupo valenciano Hijos de Coré, se mostraba muy consternado y daba da testimonio de su experiencia vital con Gustavo en sus varias visitas a Valencia:

“Gustavo era un hombre vital, apasionado... Nos conocimos hace 4 años en el multifestival David de Burgos (España). Y volvimos a coincidir al año siguiente en el Festival Laudato Si de Almería y en otras tres ocasiones más que pasó por Valencia, mi ciudad, de gira por España con su talleres de canto y sus actuaciones, compartiendo mesa y música y también haciéndole de cicerone. Le apasionaba la historia y los edificios antiguos como iglesias o castillos.

Ayer cuando me llegó la noticia de su fallecimiento creía haber leído mal, pero no fue así, la muerte que tanto nos sorprende en este caso se había llevado a Gustavo. De él llevaré "a la fuerza" su recuerdo, pues utilizo con frecuencia un llavero con forma de guitarra que me regaló cuando nos conocimos que me lo hace presente”.

Serían inagotables los testimonios de tantas latitudes mostrando el respeto, cariño, admiración y solidaridad con la familia. Cuando un cantor del Evangelio muere, nos sentimos convocados con determinación a renovar el compromiso de seguir siendo la voz de los sin voz, la esperanza en tiempos de incertidumbre, la luz en tiempos de sombras, llamados a ser la Voz del Dios de la Vida. Se lo debemos a Gustavo. Los que quedamos en la brecha debemos seguir su misión, que es la nuestra, el itinerario de las bienaventuranzas y la revolución del amor del Evangelio. A pesar del dolor, contra todo pronóstico, brota la Fe y la Esperanza por todo lo bueno que Gustavo ha sembrado con sus canciones y el testimonio de su vida. Por ello, quiero cerrar este sencillo homenaje con una hermosa foto, junto a su esposa, a la que Gustavo se refería con este texto:

“Disfrutando un bello atardecer en Adra-España con mi hermosa esposa Verónica Mtz. Y a minutos de subir al escenario para participar en el Multifestival Laudato ¡Gracias Señor por tanto amor!

Amigos. os invito a escuchar las canciones de Gustavo en su canal de Youtube. Las canciones perviven y nos sobreviven, y en ellas él sigue con nosotros, y nosotros con él. Conocer y difundir su obra es el mejor homenaje que podemos hacerle.

Descansa en Paz, querido Gustavo. Como tú solías decir: “Primero Dios”.