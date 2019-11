“Chiflado por ti", 20 canciones para toda la familia

“Chiflado por Ti”, pretende ser un recurso pastoral y litúrgico para nuestra infancia y adolescencia. Son un total de veinte canciones que pueden servir para la Eucaristía, los tiempos litúrgicos, la catequesis, las clases de religión, o bien, para animar encuentros, oraciones, convivencias y festivales. También se han incluido las canciones en valores que, desde 2015, lleva componiendo para trabajar en la escuela el Día Escolar por la No Violencia y la Paz (30 de enero). Sin duda, este disco es una herramienta pastoral y didáctica, y por ello, Unai ha decidido poner dentro del Cd un código para descargar los playbacks y los acordes de todas las canciones.

Algunas de estas canciones llevan tiempo esperando a ser grabadas, pero por fin, ha llegado la hora de sembrarlas. Es la producción que más le ha ilusionado desde el principio, pues como profesor de religión y catequista, estas canciones le han servido para llevar el mensaje de Jesús a los niños y niñas que se han cruzado por su camino. Ha procurado cuidar los ritmos, usando un lenguaje actual, transmitiendo de forma cercana el mensaje de Jesús. Miguel Ángel Leal, el productor de este trabajo, ha sabido plasmar la idea de cada canción y se ha implicado con mucho esfuerzo e ilusión en cada arreglo, Gerson Daniel Pérez, también ha contribuido con la producción del “GLORIA”

UN TRABAJO CON MUCHA RIQUEZA DEBIDO A SUS COLABORADORES

Además, ha tenido la suerte de que algunos artistas amigos suyos, quisieran colaborar desinteresadamente en este proyecto: Antonio Mata, Juan Susarte, Olga Martínez, Nico Montero, Rogelio Cabado, 4+[UNO], Ixcís y Amanecer.

Han enriquecido el trabajo las voces de niños/as y no tan niños/as que se han esforzado con tanta ilusión: Clara, Eva, Diego, Laura, Patri, María, Patricia Ruiz, Marian, Teresa, Blanca, Carmen, David de María, María de Guadalupe, Andrea, Elena, Susana, Mari Carmen, Sergio, María Luisa, Titina, Susana Diéguez, Charito, Irene, Almudena, Lola… y su querido Chenchu, el apoyo y la compañía en todos estos años de música.

UN TRABAJO PARA NIÑOS QUE AYUDA A OTROS NIÑOS

Unai pertenece al Movimiento de Acción Cristiana, donde vive y comparte su fe dentro de una comunidad. Este movimiento malagueño tiene como carisma el trabajo con niños/as y jóvenes. Hace diez años, su comunidad decidió tener una acción social más comprometida y formaron la Asociación Mundo Roto. Esta asociación lleva adelante varias iniciativas solidarias. Pero donde vuelca gran ayuda es en el Hogar Padre Lerchundi, un centro perteneciente a la obra social de la Misión Católica de Tánger y gestionado por Proclade Bética. (http://hogarlerchundi.jimdo.com/). El Hogar Padre Lerchundi, pretende dar apoyo socio-educativo, sanitario y familiar a niños/as en riesgo de exclusión social. Unai es el presidente de dicha asociación, y en esta ocasión, adquiriendo el trabajo “Chiflado por ti”, estarás colaborando con los proyectos solidarios de la Asociación Mundo Roto.

UN DISEÑO INFANTIL Y DIVERTIDO

Todos los temas han sido producidos, grabados y masterizados por Miguel Ángel Leal (www.maleal.es) en Maleal Estudios (excepto el tema “Gloria”, producido por Gerson Pérez). El diseño ha corrido a cargo de Ángel Romero (www.creatividadcatolica.com) que ha trabajado muy bien las ilustraciones que van incluidas en el diseño, dándole una personalidad única y muy divertida. Incluso se ha atrevido a elaborar una caricatura de Unai para darle un toque más jocoso. La portada se caracteriza por la alegría de Dios Padre, Jesús, María y el Espíritu Santo a carcajada limpia, diciendo y gesticulando ese OH, YEAH, que canta Unai en el primer single que da nombre al disco.

¿CÓMO CONSEGUIRLO?

Este trabajo se estrenará en las plataformas digitales el 22 de noviembre bajo el sello de SANTAFE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS.

Tardará unos meses en estar disponible en librerías religiosas, pero a partir del 15 de noviembre, se podrán hacer pedidos a los siguientes correos electrónicos para su adquisición:

unaiquiros@live.com

mundoroto@live.com

“No puedo olvidarme de todas las personas que me voy encontrando, la música católica me va llevando por diferentes lugares donde encuentro hospitalidad, testimonio y comunidad. Gracias a ellos y gracias a ti, que has adquirido este trabajo, ha sido posible la producción de este álbum. Por encima de todo, doy gracias a Dios porque hace posible todo lo que me va inspirando. A Él se lo ofrecemos, para que su mensaje crezca en cada corazón de esta tierra y que toda la humanidad experimente que está chiflado por cada uno de nosotros”. Unai Quiros