El Cardenal Osoro, el Padre Ángel, Olaizola y Nico Montero se citan en el Congreso Agustiniano HIPONA II

La transmisión de la Fe hoy es el tema del II Congreso Agustiniano ‘Hipona’ que se celebrará los días 21 y 22 de marzo en el complejo residencial Fray Luis de León (Paseo de la Alameda, 39), de los padres Agustinos, de Guadarrama. Un encuentro de formación religiosa y agustiniana destinado a religiosos, profesores, catequistas, monitores, agentes de pastoral y laicos comprometidos. Con el patrocinio de la editorial Anaya y organizado por Agustinos España, se trata de una gran plataforma de reflexión y participación para seguir ahondando en la tarea urgente y siempre compleja de transmitir la fe en los tiempos de hoy. El programa del congreso es sumamente atractivo, tanto en los temas como en los ponentes. El díptico arroja luz sobre lo que nos espera en este congreso que está llamado a ser una gran cita para profesores, catequistas y agentes de pastoral de toda España.

Jesús Baños, OSA, presentará el congreso, que contará con una primera ponencia de José María Rodríguez Olaizola, SJ, titulada “Transmitir la Fe en tiempos de indiferencia”. Tras el descanso, Inmaculada Rodríguez Torné profundizará en las tradiciones orales y la transmisión de la fe en la familia. Tras la comida y el café se inaugurarán los talleres. El Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajero de la Paz, desarrollará uno sobre la transmisión de la fe a las familias necesitadas, y Valero Crespo, experto en educación, analizará las buenas prácticas de la pastoral familiar. A continuación y para cerrar la jornada tendrá lugar el concierto de Nico Montero para presentar con sus canciones cómo se realiza la transmisión de la Fe a través de la Música Católica Contemporánea. El domingo, tras los testimonios de varias familias, Monseñor Osoro hablará sobre comunicar la fe en y desde las periferias urbanas y existenciales, presidiendo la Eucaristía final del congreso.

MONSEÑOR CARLOS OSORO

Nacido en Castañeda, Cantabria. Después de cursar los estudios eclesiásticos en el colegio mayor El Salvador de Salamanca, fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973 en la parroquia de Nuestra Señora de la Bien Aparecida en Santander, (Cantabria), por el obispo Juan Antonio del Val Gallo. Su primer destino pastoral fue la parroquia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria), formando parte del equipo sacerdotal y trabajando preferentemente en el campo de la pastoral juvenil. En el año 1975 fue nombrado secretario general de pastoral de la Diócesis de Santander, delegado de apostolado seglar y de seminarios y pastoral vocacional, y vicario general de pastoral. En 1977 fue nombrado rector del Seminario de Santander, cargo que ocupó hasta 1997 y que compaginó con el de vicario general de la misma diócesis. En 1994 fue nombrado deán de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santander.

El 28 de agosto de 2014 fue nombrado por el papa Francisco arzobispo de Madrid, tomando posesión del cargo el 25 de octubre de 2014, en la catedral de Santa María de la Almudena.1​ En la Conferencia Episcopal Española fue presidente de la Comisión Episcopal del Clero de 1999 a 2005. Posteriormente pasó a ser miembro del Comité Ejecutivo durante los trienios 2005-2008 y 2008-2011. En 2011 fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. El 12 de marzo de 2014, en la CIII Asamblea Plenaria, fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal, cargo que ocupó hasta 2017. El 9 de junio de 2016 fue elegido ordinario para los fieles de rito oriental de España, una nueva jurisdicción personal, dependiente de la Santa Sede, creada por el papa Francisco. El 9 de octubre de 2016 el papa Francisco anunció la celebración de un consistorio en el que serían "creados" (nombrados) varios cardenales, entre ellos Osoro. El 19 de noviembre de ese mismo año recibió la birreta cardenalicia, de manos de Francisco, en el Vaticano. Se le concedió el título cardenalicio de "Santa María en Trastevere".

JOSE MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA

Nació en Oviedo en 1970, aunque afincado en Madrid, es Jesuita y sociólogo. Gran comunicador, escritor prolífico y vital, excelente ponente, que cuenta con miles de seguidores en todo el mundo. Desde hace años intenta ofrecer una mirada a nuestra sociedad que conjugue la fe y la vida cotidiana, con proyectos de comunicación y evangelización a través de Internet. No le gusta ser considerado “influencer”, no busca comunicaciones virales, y no atiende demasiado a tendencias o estrategias comunicativas. Solo intenta hacer un uso de las redes que sirva a otros. Hace casi veinte años fue consciente de que Internet permitía muchas posibilidades para comunicar con un lenguaje del siglo XXI. Y después, cuando surgieron las redes sociales, empezó a darse cuenta de que a través de ellas se podía llegar a muchas personas. En ese sentido, es verdad que el estar presente en Facebook, en Twitter (@jmolaizola), Instagram o a través de un canal propio de Youtube, y el hecho de que muchas personas se hayan interesado por lo que publico, demuestra, por una parte, que hay hambre de contenidos que inspiren, que ayuden, que sirvan. Y por otra, el enorme potencial de las redes para salir de los «públicos» de siempre.

El primer proyecto en el que se embarcó, con otro compañero jesuita, fue www.pastoralsj.org Al principio era con la idea de una web local, pero inmediatamente se dieron cuenta de que no tenía fronteras, y que los contenidos servían a todo tipo de gente. Es hoy, probablemente, uno de los proyectos más antiguos que siguen vivos en Internet, pues surgió en 2002, aunque es verdad que ha ido transformándose a la vez que se transformaba el propio entorno digital. Con esa experiencia, cuando oyó hablar de pray-as-you-go (una propuesta de los jesuitas ingleses para rezar a través de mp3), supo que tenían que hacer algo parecido en castellano. Luego solo fue cuestión de imaginar, motivar, unir gente... Y así nació Rezandovoy.

EL PADRE ANGEL

Ángel García Rodríguez, nacido en Mieres, Asturias, el 11 de marzo de 1937, más conocido como padre Ángel, es un sacerdote y filántropo católico español. Es el fundador

y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994. Ángel García nació en la cuenca minera asturiana en plena Guerra Civil. Su labor filantrópica se inició en 1962, tras una visita al Orfanato de Oviedo, recién ordenado sacerdote. Allí fue destinado ocupándose de la capellanía.

Ese año funda su ONG junto con Ángel Silva Sánchez. Asentado en Madrid, desde su parroquia, San Antón, ha emprendido diversas iniciativas solidarias. La iglesia permanece abierta las veinticuatro horas del día, para alojar a personas sin techo y ofreciéndoles desayuno, afecto y atención. Esta parroquia, dirigida por el Padre Ángel, predica con acciones y bajo la premisa de «da lo que puedas, coge lo que necesites». Y se afana, cada día, en aligerar las cargas emocionales de todos aquellos que necesiten sentir el calor de un techo y de una mano amiga. Para ello, San Antón nunca cierra sus puertas, permanece abierta las veinticuatro horas y, a diferencia de otros templos, no vive con el silencio impuesto, sino que aquí se escuchan las voces de quienes, hasta ese momento, no habían logrado que nadie les prestara atención. Y es que nunca se debe olvidar que tras los silencios se esconden gritos ahogados pidiendo auxilio. Por eso, el personal de la parroquia se encarga cada día de escuchar esas voces En 2016 abrió el restaurante Robin Hood, que tiene la particularidad de ser un establecimiento normal durante el día pero que, a partir de las siete de la tarde, ofrece cena gratuita a personas desfavorecidas.

NICO MONTERO

29 años cantando desde la gratuidad con la única razón de llevar al Dios de la Vida a través de su música. 16 discos que desde siempre ha ofrecido gratis en su web y de los que, sin embargo, ha distribuido más de 100.000 copias hasta el momento. Todos sus discos van para fines sociales. Ha escrito 7 obras de Teatro- Musical, seis de ellas sobre fundadores y fundadoras de diferentes congregaciones, que se han representado en muchas ciudades españolas y americanas. Cantó en Cuatro Vientos ante San Juan Pablo II y un millón de jóvenes en el 2003, representó a España en el Festival Jubilmusic de San Remo en el año 2004, y en el 2011 inauguró la JMJ cantando en el escenario central de Madrid- Cibeles su conocido “Firmes en la Fe” para recibir a Benedicto XVI. Su canción “El Señor es mi pastor” es universal, se ha traducido a 14 idiomas. Más de mil conciertos a sus espaldas, en colegios, parroquias, Teatros, cárceles, Salas Culturales, Pubs, Universidades, ante todo tipo de públicos, edades y órbitas de pensamiento. En el 2013 fue convocado a participar en la grabación del himno oficial de la JMJ de Rio de Janeiro, y ha colaborado en más de 40 discos de otros cantantes y amigos. Imparte cursos y conferencias sobre música y evangelización para profesores, catequistas y sacerdotes por toda la geografía española.

Muy seguido en América Latina, donde es reclamado de forma periódica y su música tiene gran calado. Visita periódicamente la cárcel del El Puerto II y comparte su vida y sus canciones con los presos. Nico es padre de cuatro hijo, un educador incansable. Desde hace 8 años es Director del enorme IES público Fernando Aguilar, de Cádiz, uno de los más grandes y complejos de Andalucía. Formador de directores de Secundaria, es miembro de la comisión de evaluación de directores. El curso pasado fue nombrado presidente de la comisión de escolarización de Cádiz y es miembro del Ateneo Literario, artístico y científico de Cádiz. Hace tres años la Conferencia Episcopal Española le ha concedido el PREMIO BRAVO de la Música, la mayor y más alta distinción de la Iglesia a un músico, que ya han recibido José Luis Perales, Pasión Vega y otros tantos artistas, Nico Montero recibió el testigo de la anterior galardonada Montserrat Caballé. Actualmente dinamiza en cadena COPE el espacio MUSICA, FE Y COMPROMISO, que persigue visibilizar la música en espiritual y en valores que se hace en español. Su propuesta ha sido recientemente premiada por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal con el Premio Spera a la mejor propuesta en Radio Digital de España.

VALERO CRESPO

Valero Crespo Marco nació en Cádiz en 1954. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Autor de 403 publicaciones impresas y digitales, destacando «La evaluación en la enseñanza escolar de la Religión» (1989, PPC). «Actividades para la enseñanza escolar de la Religión» (1994, PPC, 2ª edic.). «El diseño y desarrollo de la Educación Moral en el centro educativo: modelos, conceptos e instrumentos para su programación» (UNED, 1999). Textos y materiales escolares de Religión y Moral católica de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, aprobados por la Conferencia Episcopal y traducidos a las principales lenguas del Estado Español. Los últimos textos, incorporan el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y son también libros digitales: http://www.anayadigital.com/ Las colecciones Aprendo a rezar, Rezo Contigo, Mis primeras oraciones, Una oración para cada día, Participo en misa… (métodos para aprender a rezar y celebrar de 6 a 12 años, desde la expresión corporal, el arte religiosos, el ciclo litúrgico, las oraciones personales y tradicionales de la Iglesia, etc.).

En 1992, fue nombrado por los Obispos de Andalucía, miembro de la Comisión Regional de la Escuela Católica, como representante de los Profesores Católicos de Andalucía. Desde 1994 al 2002, ha sido miembro del Consejo Interdiocesano para la Educación Católica en Andalucía (CIECA): organismo jurídico de la Iglesia de Andalucía para «coordinar la acción de los católicos en el campo de la educación dentro del marco de las diócesis». (Estatutos del CIECA, art. 4). Y desde la formación hasta la constitución jurídica del CIECA, ha sido miembro fundador y formado parte de su Comisión Permanente. Actualmente es Asesor provincial de Religión Católica en el Centro del Profesorado de Cádiz (CEP) y en los otros tres CEP de la provincia de Cádiz. Desde estos centros de formación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, es el responsable de asesorar y organizar las actividades (encuentros, cursos, conferencias, grupos de trabajo, etc.) de actualización del profesorado de Religión Católica, de las diócesis de Cádiz-Ceuta y de Asidonía-Jerez.

INMACULADA RODRÍGUEZ TORNÉ

Directora de RTS Custodia de Tierra Santa y Profesora en CTSA (Centro teológico San Agustín). Custodia de Tierra Santa de la Orden de los Franciscanos Menores. Directora de la revista Tierra Santa. Es profesora de hebreo y Teología. Se licenció en Filología Clásica por la complutense de Madrid, donde también obtuvo la licenciatura en Filología Bíblica Trilingüe. Seguidamente se licenció en Estudios Eclesiásticos y obtuvo el Bachillerato en Teología por la Universidad Pontificia a de Comillas.

Doctorada en Filología con Sobresaliente cum laude por unanimidad y Premio Extraordinario de Doctorado ha centrado sus líneas de investigación en el hebreo clásico, el griego bíblico y el latín cristiano. Destaca su estudio de la Biblia desde la Filología y la Teología, con especial atención al Antiguo Testamento y al libro de los Proverbios. El tema de la mujer y la didáctica de la Biblia son también objeto de su estudio.

AUN PUEDES INSCRIBIRTE AL CONGRESO.

Las inscripciones se pueden cursar en esta dirección: isaacestevez@hotmail.com o en el teléfono 676 777 125.