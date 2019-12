20 Canciones para vivir la Navidad en clave evangélica

Muchas canciones navideñas pululan por las redes sociales en estos días. Hay para todos los gustos y para todos los intereses. Muchas nos proponen una Navidad light y descafeinada, otras nos golpean con mensajes ñoños, decorados con tramas nostálgicas, y otras, sencillamente, nos quieren vender una Navidad que nada tiene que ver con el sentido cristiano de la misma... Mientras algunos ven en la Navidad una oportunidad más de hacer caja, y sueñan con colar algún tema navideño a lo “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey, otros intentan poner en valor el auténtico sentido de la Navidad y al mismo tiempo, a ritmo de versos, abrirnos los ojos a la necesidad de construir un mundo más justo y solidario.

Hoy os presentamos una lista de canciones navideñas, hechas desde la fe y para alimentar la fe en estos días. Os animo a que estas canciones tengan su espacio en vuestras casas, coches, moviles... son canciones para vivir la Navidad en “Modo Evangelio”... ¿hay alguna manera mejor de vivir el nacimiento del Salvador?

Esta Noche Es Navidad, Gerson Daniel - Carlos & Carito

Nace el Salvador, José Ibañez

Villancico Emmanuel (Himno JMJ 2000 ROMA), Canta alabanza

Verónica Sanfilippo, Ha Traído la Esperanza

Es Navidad, Estación cero

Mi Mejor Regalo, Músicos Católico Unidos

Si no está Jesús, Luna Eikar & voces unidas

Nana de Adviento, Juan Susarte & Confia2

Déjale entrar, Unai Quirós

Nació Jesús, María Luz

Llegó Navidad, Nico Montero

Adeste Fideles, Andrea Thomas, Verónica Sanfilippo and The Vigil Project

En Navidad, Canaán

Nos ha nacido un niño, Hna. Glenda

Dame una manta, Seque

La palabra "NAVIDAD", canción con gestos para niños de Fermín Negre (Ixcís)

Coro Cristo Rey - Arma lío - Juan Yzuel

Es Navidad, Nico Montero

Rogelio Cabado, Hoy es Navidad

La Estrella de Belen, Vicente Almenar