¿Año nuevo, vida nueva?: Propósitos de año nuevo a ritmo de canciones

Con la llegada de un nuevo año surgen también los propósitos a realizar durante los 365 días que hay por delante. Para este 2020 son millones los que se propondrán hacer ejercicio, dejar de fumar, cuidar la dieta o leer un poco más. Sin embargo, también podemos apostar pensar por algún propósito espiritual para este año que entra.

Si es bueno cuidar el cuerpo no es menor la tarea de crecer desde dentro y cuidar otras esferas en las que se cuece nuestra identidad cristiana. Me atrevo a lanzarte 10 rutas que transitar para este 2020, que además, acompaño con una canción que ayude a reforzar cada objetivo espiritual para este año y un trocito de la letra para entrar en el universo que te propone ¡Ánimo en la tarea, siempre inacabada y siempre una aventura, de ser la mejor versión de nosotros mismos!

TEN LA VALENTÍA DE IR CONTRACORRIENTE…

“Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias. No miran a otro lado. Los que no se acomodan. Los que riegan siempre su raíz. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar a todos los que luchan por nuestros derechos y miran a todo hombre igual”.

NO SEAS MURO…VIVE ABRIENDO CAMINOS

“Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo. Mientras camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un rio que camina hacia el mar quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe hablando siempre de frente, tirando todo lo malo”

REDUCE TUS NECESIDADES

“Mejor que tratar de satisfacer más necesidades, las reduciré… Sabemos que es un caso error que nuestro planeta sea el reino del colesterol o perezca de inanición”.

NO TE CANSES DE SER DE LOS QUE QUIEREN CAMBIAR EL MUNDO

“Cambiar el mundo empieza por ti…y empieza por mí”.

REPARTE ALEGRÍA

“Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en éste mundo, nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía,

no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días”.

NO TE QUEDES EN LO APARENTE…BUSCA ALGO MÁS

“Busco algo más que de sentido a mis sentidos, que despierte el corazón solitario, adormecido. Y es que busco una razón que sea razón a todos mis motivos. Busco La Verdad por encima de “verdades” y es que busco esa Luz, que ilumine realidades, voy buscando un Corazón de un amor inagotable. Voy buscando algo más…”

TEN EL CORAJE DE APRENDER A VOLAR

“No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar… Y no apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar”

COMPARTE, VIVE EN RED.

“Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma”

EN HORAS BAJAS, NO PIERDAS LA FE…

“Si existes Tú, a veces tengo dudas. Me asusta tu silencio a mis preguntas. Veo el cáncer terminar con tantas vidas inocentes, Dime Dios, que dices ser omnipresente, Si pelear con uñas, dientes no te es suficiente…. Yo sí creo en ti, aunque yo jamás te vi de frente, como nunca vi el amor y lo siento muy presente, aquí en mi vientre. Y es algo fuerte, te vi en los ojos de Mandela y en la sonrisa de mi madre, siempre”.

ATRÉVETE A SER TU MEJOR VERSION

“Es la hora de cambiar, es el tiempo de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Conviértete en tu mejor versión. Cambia todo, y hazlo mejor. Pon sonrisas en vez de dolor. Sé un regalo para los demás, y con todos, solidaridad”.