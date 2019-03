Andy y Lucas visitan su antiguo instituto y Nico Montero les entrevista

Con mis queridos Andrés y Lucas no puedo ser imparcial porque el cariño de muchos años me hace tener una perspectiva personal anclada en la amistad. Hace dos semanas hablé con Lucas, y quedamos en que vendría, acompañado de Andy, al instituto que dirijo, El IES Fernando Aguilar de Cádiz, para dar una sorpresa a los chavales de secundaria. Imaginad el sorpresón para los chicos al ver a estos afamados artistas cantándoles en nuestro humilde salón de actos y paseándose por las clases dejándose querer con sencillez y naturalidad. Eso es lo que hace grande a estos dos antiguos alumnos de mi centro, que a pesar del éxito, no han perdido la frescura y la sencillez. Han mantenido esa mirada de chicos de barrio, que les hace conectar con tanta gente, de tantos barrios, de tantas ciudades...que se reconocen en ellos, y que en ellos, proyectan sus sueños, y en sus letras, sus esperanzas, sus anhelos y sus preocupaciones.

Andy y Lucas, entrevistados por Nico Montero para Religión Cope.

Andy y Lucas han tenido el mérito, solo al alcance de muy pocos, de crear un estilo propio. Cuando arrancan en el panorama de la música, en el año 2003, lo hacen arrasando con su disco “Andy&Lucas”, que vende rápidamente 500.000 copias y su conocido “Son de amores” se convierte en número 1 en la prestigiosa Billboard. Ese estilo tan personal de cantar y de escribir, imitado por tantos artistas después, se ha convertido en una propuesta claramente reconocible y a la que han sido fiel, sin caer en la trampa de entregarse a otros formatos que los habría dejado sin identidad.

Todo empezó en el aula de Música

Andy y Lucas se criaron en el barrio de La Laguna, en Cádiz, y estudiaron en el mismo instituto, el IES Fernando Aguilar. El padre de Lucas es Pedrito González, un exfutbolista, que jugó durante 8 años en el Celta de Vigo.

También estudiaban juntos para administrativos, antes de dedicarse a la música y recorrerse todos los escenarios de los bares de Cádiz. Cuando aún no los conocía nadie, Jesús Quintero los entrevistó en su programa “Ratones Coloraos” y acabó de encumbrarlos, por ello le dedicaron la canción "Ratoncitos Coloraos" en su primer disco.

"Estamos juntos desde siempre", dice Lucas. "En el recreo, en vez de comernos el bocadillo nos metíamos en el aula de música del colegio y cantábamos. Cada vez más chicos se acercaban a vernos cantar, el aula de música se quedó pequeña...Decidimos formar un grupo. Ahí empezó todo”.

En la visita a mi centro, les pedí que entraran en el aula de música, había un grupo de 4º de ESO dando clases, entraron y los chavales no lo podían creer, tras unas palabras de cariño y de animarles al esfuerzo y al trabajo para conseguir sus sueños, se acercaron a viejo piano, que está al final de la clase, los chicos se pusieron alrededor de ellos, y les regalaron este momento:

Una música comprometida, sin pelos en la lengua.

Andy y Lucas no han tenido miedo ni han optado por el silencio a la hora de tratar temas que otros artistas obvian en función de intereses comerciales. Ellos nos han regalado numerosos temas comprometidos con muchas causas: contra el maltrato, por la paz, para concienciar ante el drama del alzheimer, ante los casos de los recientes asesinatos de niños/as...y en ocasiones, han tenido que soportar críticas y hacer frente a malos entendidos, que siempre se dan cuando alguien arriesga y quiere ser sincero, saliendo de la zona de confort para dar la cara.

“Y En tu ventana”. contra el maltrato a la mujer

“Y en tu ventana” es una canción contra el maltrato, que logra empatizar con los sentimientos de las mujeres víctimas de los mismos, y ayuda a trabajar las emociones, de manera que usada en contextos educativos puede ser de gran interés para concienciar y educar emocionalmente.

...”Lo que daría yo por cambiar su temor, por una estrella donde, sin golpes, viviera ella sola. Lo que daría yo, por parar su reloj en madrugada, pa que durmiera tranquila y sola”.

“Pido la palabra”, en memoria de Marta del Castillo...

“Pido la palabra”, una sentida canción, que en Marta del Castillo encuentra su inspiración, pero que traspasa ese horrible asesinato, para poner el foco en todos los casos que azotan nuestra sociedad con el desagarro que provocan los crímenes de tantos inocentes.

“Las manos del mundo”, por la paz y contra el bullying

“Las manos del mundo” es una canción ideal para celebrar el día escolar de la no violencia y la paz, al mismo tiempo al ser un tema muy versátil, con una letra muy rica, se puede aprovechar para concienciar contra el bullying y contra cualquier forma de maltrato.

Andy y Lucas cantan en exclusiva para los amigos de Música, Fe y Compromiso

Improvisadamente, en mi despacho y con mi guitarra, Andy y Lucas nos regalan esta canción sin trampa ni cartón, con la frescura de los inicios, fieles a si mismos... ¡¡Gracias y nos vemos en los caminos!!