AAIRA, buena música para sobrellevar el confinamiento

Cuando escuché por primera vez a AAIRA, me quedé enganchado. Me pasa raras veces, especialmente en este mundo de la música cristiana, donde todo está muy trillado y a los primeros compases se ve venir el resto… AAIRA me sorprendió. Su sabor a calle, a asfalto, a ciudad, a un pop y rock encarnado y con solvencia, cosmopolita y desenfadado, me despertó del letargo y del aburrimiento, y me sacó una sonrisa, de oreja a oreja. Sin duda, su trayectoria en la música profesional es una buena plataforma para hacer música cristiana con la vocación de conectar la fe y la cultura con modernidad y desparpajo. Ojalá sean constantes, y nos regalen grandes trabajos que harán mucho bien en muchas latitudes. Estos chicos suenan de lujo y os animo a descubrir la atmósfera vital y eléctrica de sus canciones.

Vídeo

AAIRA es una banda de pop-rock alternativo con un carácter fuertemente espiritual. A través de las elaboradas líneas musicales, crean una atmósfera perfecta para narrar su propia experiencia de Dios con letras profundas que tocan el corazón.

La banda está formada por cuatro jóvenes y experimentados músicos, que tras cosechar un considerable reconocimiento en su anterior proyecto (Jelly Bullet), deciden lanzarse a lo desconocido y recorrer un nuevo camino, en el que aunar la música con el mensaje más importante: el mensaje del Amor con mayúsculas.

AAIRA está compuesto por:

- Juan Carbajal – Voz y guitarra

- Carlos de Juan – Batería y percusión

- Rocío Navarro – Cello

- Luis Vivanco – Bajo

A principios de 2018, Juan (Vocalista y guitarrista de AAIRA) compone la canción “Como Tú Me Soñaste” en unos ejercicios espirituales. Tras un tiempo de maduración, Carlos (Baterista de AAIRA) ve claro el camino a seguir y aviva la inquietud en el resto de la banda para formar un nuevo proyecto más ambicioso: el de revolucionar la música cristiana en España.

A principios de 2019 y tras una exitosa campaña de crowdfunding, entran a grabar en los estudios Santafé, su primer trabajo homónimo. El cual vería la luz a finales de 2019 con la publicación de su primer single “Si tú supieras”.

