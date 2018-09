Gil Tamayo: "Las posesiones de la Iglesias son pacíficas e incuestionadas"

El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha estado este lunes en el programa 'La Noche en 24 horas', donde ha tratado temas de actualidad como el de las inmatriculaciones. Sobre este tema, Gil Tamayo ha defendido que las posesiones de la Iglesia han sido absolutamente pacíficas e incuestionadas. “Lo que no podemos pedirle a lo largo de los siglos pasados es un acta notarial. La Iglesia lo ha tenido con posesión absolutamente pacífica e incuestionada".

Gil Tamayo ha recordado que no se han podido inmatricular los templos hasta 1998 por la situación de discriminación a la que se ha visto sometida la Iglesia. Y ha añadido que nadie ha dudado de la titularidad de los bienes y que no ha sido hasta este semana, cuando el tema ha tomado relevancia. “No ha habido posibilidad hasta 1998 de poder matricular los templos. La Iglesia estaba en una situación de discriminación”.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, no ha dudado en subrayar la importancia que tiene la comunidad cristiana. "La Iglesia lleva aquí 2000 años. Un uso continuado, unos siglos, una posesión secular… Es lo que viven y reúnen las comunidades cristianas de las 23.000 parroquias que hay en este país".

Recordamos que una comisión de expertos ha recomendado anular las inmatriculaciones por considerarlas fuera de la ley. Ponen como ejemplo a la Mezquita-Catedral de Cordoba, de la que afirman, no haber pertenecido nunca a la Iglesia. La polémica surgida estos días, como ha intentado argumentar el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, no existe, ya que son bienes que forman parte de la comunidad y que fueron inscritos legalmente. Y ha añadido que el Gobierno no ha tenido una comunicación directa sobre el tema.