Sigue en directo en TRECE y COPE.es la Santa Misa con los 13 nuevos cardenales nombrados por el Papa Francisco

El Papa Francisco oficia desde las 10h de la mañana de este domingo, 29 de noviembre y coincidiendo con el inicio del Adviento, la Santa Misa en la que se concelebran los 13 nuevos cardenales y que TRECE emite en directo desde el Vaticano. En esta ocasión y como consecuencia de la pandemia, el aforo está muy limitado. Únicamente pueden acceder los acompañantes de los neocardenales.

Este sábado, el Santo Padre ha presidido el séptimo Consistorio de su pontificado, en el que se han creado a los 13 nuevos cardenales. Nueve de ellos tendrán derecho a voto en un hipotético cónclave, concretamente el obispo maltés Mario Grech nuevo Secretario General del Sínodo de Obispos; Monseñor Marcello Semeraro, nuevo Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos; Monseñor Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali (Uganda); Wilton Daniel Gregory, arzobispo de Washington (EEUU); Monseñor José Advíncula, Arzobispo de Capiz (Filipinas); Monseñor Celestino Aós Braco, arzobispo de Santiago de chile; Monseñor Cornelius Sim, obispo de Puzia de Numidia, vicario apostólico de Brunei; Monseñor Augusto Paolo Lojudice, arzobispo de Siena, Colle di Val d'Elsa - Montalcino; Mauro Gambetti, custodio del convento de Asís (Italia). Los dos primeros Grech y Semeraro pertenecen a la Curia cardenalicia.

El Papa también ha creado otros cuatro cardenales mayores de 80 años y, por tanto, sin participación en un eventual cónclave. Su nombramiento es una distinción honorífica por su servicio a la Iglesia: Felipe Arizmendi, obispo "emérito" de San Cristóbal de Las Casas; Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia; Monseñor Enrico Feroci, sacerdote de la Parroquia de Santa Maria del Divino Amor en Castel di Leva (Italia) y ex director de Caritas (Roma) y Silvano Tomassi, ex nuncio y observador del Vaticano en la ONU.

En su homilía, el Papa se ha dirigido a todos los fieles y a los Cardenales refiriéndose al texto del evangelista Marcos 10, 32-15. Afirmó que el camino "es el lugar donde se desarrolla siempre la trayectoria de la Iglesia: el camino de la vida, de la historia, que es historia de salvación en la medida en que se hace con Cristo, orientado a su Misterio pascual. Jerusalén siempre está ante nosotros. La cruz y la resurrección pertenecen a nuestra historia, son nuestro presente, pero también son la meta de nuestro camino".

Además, recordó que el relato evangélico ha estado presente frecuentemente en los Consistorios e indicó que "no es sólo un trasfondo, sino la hoja de ruta para nosotros que estamos hoy en camino con Jesús, que va delante de nosotros. Él es la fuerza y el sentido de nuestra vida y de nuestro ministerio".

Francisco ha evidenciado que en el relato del evangelista Marcos los discípulos "estaban asombrados, tenían miedo. El Señor conoce el estado de ánimo de los que lo siguen, y esto no lo deja indiferente. Jesús no abandona jamás a sus amigos, no los olvida nunca".

El Papa añadió también durante su homilía que "sabiendo que el corazón de los discípulos está turbado, Jesús llamó aparte a los Doce y, otra vez, les dijo lo que iba a suceder".