El Papa recibe al presidente de la Unión Europea y le exhorta a seguir "defendiendo a los más débiles"

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, se ha reunido esta mañana con el Papa Francisco en el Vaticano. Tras el encuentro, Vatican News ha tenido la oportunidad de entrevistarle y de preguntaré sobre este encuentro tan esperado.

Sassoli ha afirmado que tras el encuentro surge "un fuerte estimulo para defender a la persona donde quiera que esté, en cualquier condición que se encuentre. La defensa de la persona humana como medida de todas las cosas". Nos ha animado a que la Unión Europea "sea un instrumento de defensa de los más débiles, de los migrantes, de las personas con dificultades, de todos los que se sienten excluidos. Y en el espíritu de Europa en este momento, de los instrumentos que hemos puesto en marcha, está exactamente todo esto. Debemos reducir las desigualdades y crear una protección especialmente para los más vulnerables".

El tema de las migraciones

Sobre el tema de las migraciones, en el último Consejo Europeo el tema de los migrantes ha tenido diez minutos de debate: "Siento mucha frustración - dijo Sassoli - porque llevo mucho tiempo luchando para que, ante todo, Europa demuestre su humanidad en el rescate de personas en el mar, y también pedí en el último Consejo que se estudiara una iniciativa de la Unión precisamente para el rescate de personas en el mar".

"Creo que en este empeño, que es una batalla politica de primer orden, hay una gran sintonia en este momento con el talante y los ánimos que vienen del Santo Padre" ha afirmado David Sassoli.

Las vacunas contra la covid-19

Sobre el tema de las vacunas, Sassoli se siente muy orgulloso de que, "desde el 1 de enero, el 40% de nuestra producción haya sido destinada fuera de la Unión Europea. No todo el mundo lo hizo; no lo hizo Estados Unidos, no lo hizo China, no lo hicieron otras potencias. La Unión Europea lo ha hecho".

"Hemos pedido una reflexión sobre las licencias y las patentes porque debe quedar claro que todo lo que sea útil para tener más oferta de vacunas debe ponerse en el campo. En estos momentos, la Unión Europea se ha comprometido a crear una serie de fábricas en África para poder suministrar dosis de vacunas a los países que más las necesitan en estos momentos. No partimos de cero; debemos, por supuesto, hacer más" ha afirmado el presidente de la Unión Eropea.

El "Informe Matic"

Sobre el "Informe Matic", la resolución no vinculante aprobada el jueves 24 de junio por los eurodiputados sobre salud y derechos reproductivos y sexuales, en la que el aborto figura entre los derechos y se define como un servicio médico esencial, Sassoli ha afirmado que "esta resolución es una recomendación para que todos los países tengan de de alguna manera una legislación similar. Creo que hay un poco de instrumentalización que debemos dejar de lado".

Las encíclicas del Santo Padre

David Sassoli tambíen ha hablado sobre la encíclica Laudato si': "Agradecí al Santo Padre porque sus encíclicas están en el origen de la reflexión que todas las familias políticas de Europa han hecho para dar vida al "green deal europeo", es decir, a esta gran posibilidad que tiene la Unión Europea de ser la primera de la clase en la defensa del planeta".

"Creo que en el origen de la reflexión del Santo Padre hay una reflexión que golpea a todos. Sus encíclicas son continuamente citadas por todos los que intervienen. ¿Sobre qué cosa? Sobre la necesidad de tomar nota de que el planeta es la casa común, que hay que protegerlo y, al mismo tiempo, en la casa común necesitamos más igualdad, porque la última encíclica del Papa es una indicación muy política para nosotros" ha concluido la entrevista David Sassoli.