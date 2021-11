El Papa pide al presidente del Estado de Palestina "trabajar por la paz y combatir toda forma de extremismo"

Este jueves, 4 de noviembre, el Papa Francisco recibió en Audiencia Privada al presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abás. El presidente conversó con el Santo Padre sobre la urgencia de trabajar por la paz y reiteró que Jerusalén debe ser reconocida como lugar de encuentro y no de conflicto.

Según ha informado la Santa Sede en un comunicado, el presidente Mahmud Abás conversó durante unos 50 minutos con el Papa Francisco y durante las conversaciones “se reconocieron las buenas relaciones entre la Santa Sede y el Estado de Palestina, y se abordaron cuestiones bilaterales de interés mutuo”.

?? El Papa Francisco ha celebrado hoy una misa por los cardenales y obispos fallecidos este año. Además, en estos momentos, se está reuniendo con el presidente de Palestina.



?? Te lo cuenta @javierMbrocal, corresponsal de TRECE en Roma, en #IglesiaAlDíapic.twitter.com/2gh9gvt98q — Religión TRECE (@ReligionTRECE) November 4, 2021

En primer lugar, se destacó “la necesidad de promover la fraternidad humana y la coexistencia pacífica entre las distintas religiones”. Sobre el proceso de paz entre Israel y Palestina, el comunicado vaticano indicó que se subrayó “la absoluta necesidad de reactivar el diálogo directo para alcanzar una solución de dos Estados, también con la ayuda de un mayor compromiso de la comunidad internacional”.

Asimismo, se reiteró que “Jerusalén debe ser reconocida por todos como un lugar de encuentro y no de conflicto, y que su estatus debe preservar la identidad y el valor universal de la Ciudad Santa para las tres religiones abrahámicas, incluso mediante un estatuto especial garantizado internacionalmente”. Por último, se habló de la “urgencia de trabajar por la paz, evitar el uso de las armas y combatir toda forma de extremismo y fundamentalismo”.



En el tradicional intercambio de regalos, el Santo Padre regaló una obra de arte en bronce que representa dos manos entrelazadas, con el telón de fondo de la columnata de San Pedro, con una mujer con un niño y una barca de inmigrantes, y la inscripción “Llenemos nuestras manos con otras manos”.

Además, el Papa obsequió al presidente Abás algunos documentos papales, entre los que se encontraban, el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2021, el Documento de la Fraternidad Humana y el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020.

El presidente Mahmud Abás regaló al Santo Padre un cuadro con la representación en ámbar de la Gruta de la Natividad de Belén y un libro sobre la Basílica de la Natividad con el título “Belén Renacida Palestina. Las maravillas de la Natividad” (“Bethlehem Reborn Palestine. The wonders of the Nativity”), volumen que fue preparado para las personas que no podían visitarla debido a la covid-19.