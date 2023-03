El Papa Francisco denuncia las "brechas" que todavía impiden la paridad plena entre hombres y mujeres

El Papa ha asegurado que la violencia contra las mujeres es "fruto de una cultura de opresión patriarcal y machista" al tiempo que ha denunciado las "brechas" que todavía impiden la paridad plena con los hombres en ámbitos como la remuneración laboral, el compromiso social y la igualdad de funciones.

"La violencia contra las mujeres es una herida abierta fruto de una cultura de opresión patriarcal y machista. Debemos encontrar la cura para sanar esta lacra, no dejar solas a las mujeres", señala el pontífice en el prólogo del libro al volumen "Más liderazgo femenino para un mundo mejor: el cuidado como motor de nuestra casa común", editado por Anna Maria Tarantola, ex directora del Banco de Italia y actual presidenta de la Fundación Centesimus Annus pro Pontifice.

"Non si può perseguire un mondo migliore, più giusto, inclusivo e sostenibile senza l’apporto delle #donne ". La prefazione del #Papa al volume “Più leadership femminile per un mondo migliore”, a cura di Anna Maria Tarantola @vitaepensiero @centannus_it https://t.co/cLTtUYS7kP

En el volumen publicado en Italia por la editorial "Vita e Pensiero", cuyo prólogo ha publicado Vatican News, el Papa afirma que el "mundo será mejor si hay igualdad en la diversidad entre hombres y mujeres" y asegura que la igualdad no es que las mujeres "adopten comportamientos masculinos", sino igualdad porque "las puertas del campo de juego estén abiertas a todos los jugadores, sin diferencias de género (y también de color, religión, cultura...)".

"Si las mujeres pudieran gozar de plena igualdad de oportunidades, podrían contribuir sustancialmente al cambio necesario hacia un mundo de paz, inclusión, solidaridad y sostenibilidad integral", destaca en el libro que es fruto de una investigación promovida conjuntamente por la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice y la Alianza Estratégica de Universidades Católicas de Investigación (Sacru).

#PapaFrancesco "Nella Giornata Internazionale della donna, penso a tutte le donne: le ringrazio per l’impegno a costruire una società più umana. Una benedizione particolare per tutte le donne presenti in piazza". #udienzapic.twitter.com/uHAsT1ZiIM