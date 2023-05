El Papa a los Jóvenes Agricultores de España: “Vayan adelante, sean poetas de la tierra”

“Es necesario trabajar para que este inmenso bien que Dios nos regala, no se convierta en arma —por ejemplo, limitando la llegada de alimentos a las poblaciones en conflicto—; o no se convierta en mecanismo de especulación, manipulando el precio y la comercialización de los productos con el único fin de conseguir un mayor beneficio”, con estas palabras se ha expresado el Papa Francisco en su saludos a los representantes de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de España, a quienes ha recibido este sábado en una audiencia en el Vaticano.

El ecologismo no lo constituyen los informes o noticias

Hablando desde su experiencia directa con la realidad del campo que conoció en Argentina, el Papa Francisco les dijo que, los primeros ecologistas son ellos, que el ecologismo no lo constituyen primordialmente los sesudos informes de los especialistas, ni las noticias y los proyectos divulgativos que llegan a la gente corriente a través de los medios de comunicación social. Estos pueden ser necesarios y beneficiosos, pero no son lo primero. “Esto me ha permitido darme cuenta de que los primeros ecologistas de una zona, de un país, de un continente, son ustedes, los que están en el baile, los que están dentro, la gente que trabaja con los animales, con las plantas, que conviven día a día y saben de sus problemas y de sus logros”.

Colaborar con la creación por medio del trabajo

En este sentido el Pontífice los invitó a ver que la vocación a la que Dios les ha llamado los hace testigos de la ecología integral que el mundo necesita. “Una vocación multidisciplinar, pues conjuga el trato directo con la tierra, su cuidado y su cultivo, y el servicio que esta presta a la sociedad. ¿Qué les pide entonces Dios en esta labor? Les pide que piensen en ese campo como un don, como algo que les fue dado y dejarán a sus hijos como legado; que piensen en esa producción como un regalo que el Señor, por su medio, envía a su pueblo para saciar su hambre y su sed. Un hambre que no es sólo de pan, sino de Dios, pero que, para saciarla, Él no rehusó hacerse alimento, hacerse carne, llegando de ese modo al corazón del hombre”.

Antes de despedirse, el Papa Francisco les recordó que, toda vocación conlleva la cruz, uno asume el esfuerzo de trabajar duro, de que con los animales no se tienen días festivos, ni huelgas. “Aún más difícil es aceptar la incomprensión de quienes no valoran algo tan esencial para la vida como es la producción de alimento, o prefieren buscar culpables en vez de soluciones”. El Pontífice pidió por el trabajo que realizan, “para que siempre sientan cercano a Jesús, que en la cruz ofreció su sangre, se hizo alimento, se hizo vida para dárnosla en abundancia. Vayan adelante y sean poetas de la tierra”.