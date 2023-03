El Papa se encuentra desde esta tarde en el Gemelli de Roma para "algunos controles anteriormente programados"

El Papa Francisco se encuentra ingresado desde la tarde de hoy en el hospital Gemelli de Roma para someterse "a algunos controles anteriormente programados", ha informado este miércoles la oficina de prensa del Vaticano.

En un escueto mensaje, el Vaticano sólo ha comunicado que el pontífice argentino se encuentra en el hospital pero no mencionó cuánto tiempo estará ingresado y si es debido a la operación en el colon a la que se sometió en julio de 2021.

The Holy See Press Office announces that #PopeFrancis has spent the afternoon at Rome’s Gemelli Hospital for “several previously-scheduled checkups.”



The Pope held his usual weekly #GeneralAudience this morning, greeting the crowds of pilgrims who were visiting Rome. pic.twitter.com/9NgCVCx694