El Papa Francisco en la celebración de la Vigilia Pascual: “Con Jesús resucitado, ninguna noche es infinita”

La Basílica de San Pedro ha acogido la solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa con la presencia del Papa Francisco. El rito ha comenzado con la bendición del fuego en el atrio de la Basílica y la preparación del cirio pascual. El Santo Padre ha hecho hincapié en que “con Jesús resucitado, ninguna noche es infinita”.

Francisco no ha podido presidir la celebración de la Vigilia Pascual por su dolor en la rodilla, tal y como él mismo comentó. A pesar de esto sí que ha podido participar y ha realizado su homilía. El cardenal Giovanni Battista Re ha sido el encargado de presidir el acto, en el que se ha cantado el Exsultet y más tarde se ha seguido la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Bautismal, en el curso de las cuales se administraron los Sacramentos de iniciación cristiana a 7 neófitos de Italia y Estados Unidos de América, Albania y Cuba.

Tras el anuncio del Evangelio y durante su homilía, el Papa Francisco ha comenzado afirmando que “muchos escritores han evocado la belleza de las noches estrelladas. En cambio las noches de guerra son atravesados por estelas luminosas de muerte. En esta noche, hermanos y hermanas, dejémonos llevar de la mano de las mujeres del Evangelio, para descubrir con ellas el nacimiento de la luz de Dios que resplandece en oscuridad del mundo”.

El Santo Padre ha hecho hincapié en esas mujeres, explicando que “cuando la noche se hizo más fina y la primera luz del amanecer estalló sin clamor, fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, y allí viven una experiencia impactante”. Francisco expuso que “primero descubrieron que la tumba estaba vacía; luego vieron dos figuras con túnicas deslumbrantes, los cuáles les dicen que Jesús ha resucitado; e inmediatamente corren a anunciar la noticia a los demás discípulos. Ellos ven, oyen, anuncian: con estas tres acciones también nosotros entramos en la Pascua del Señor”.

La Pascua comienza por volcar nuestros esquemas

El primer anuncio de la Resurrección no está confiado a una fórmula para ser comprendida, sino a un signo para contemplar. En un cementerio, cerca de una tumba, donde todo debería estar en orden y en silencio, las mujeres “encontraron que la piedra había sido quitada del sepulcro y, habiendo entrado, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús”. La Pascua, por lo tanto, comienza por volcar nuestros esquemas. Viene con el don de una sorprendente esperanza. Pero no es fácil darle la bienvenida. A veces esta esperanza no tiene cabida en nuestros corazones. Como las mujeres del Evangelio, también en nosotras prevalecen las preguntas y dudas, y la primera reacción ante la señal inesperada es el miedo, “la cara se postraron en tierra”.

¡Abrámonos a la esperanza de Dios!

Francisco ha hecho hincapié en que “con demasiada frecuencia miramos la vida y la realidad con la mirada hacia abajo; vamos a arreglar solo el presente, estamos desilusionados del futuro, nos cerramos en nuestras necesidades, nos acomodamos en la prisión de la apatía, mientras seguimos quejándonos y pensando que las cosas no van a cambiar nunca. Y así nos quedamos quietos frente a la tumba de la resignación y el fatalismo, y enterramos la alegría de vivir”. “Sin embargo -explica Francisco-, el Señor, en esta noche, quiere darnos otros ojos, iluminados por la esperanza que el miedo, el dolor y la muerte no tendrán la última palabra sobre nosotros”. Gracias a la Pascua de Jesús podemos dar el salto de la nada a la vida, “y la muerte ya no podrá defraudarnos de nuestra existencia. Fue todo y para siempre abrazado por el amor desmedido de Dios, es verdad, puede intimidarnos y paralizarnos. Pero el Señor es ¡resucitado! Miremos hacia arriba, quitemos el velo de amargura y tristeza de nuestros ojos, ¡Abrámonos a la esperanza de Dios!

En referencia a las mujeres que presenciaron la escena, explica que ellas escuchan. “Nos hace bien escuchar y repetir estas palabras: ¡no está aquí! Cada vez que afirmamos tener incluyendo todo lo de Dios, para poder encasillarlo en nuestros esquemas, nos repetimos: ¡Él no está aquí! Todos una vez que lo buscamos solo en emociones fugaces o en tiempos de necesidad, y luego déjalo a un lado y olvídate de él en las situaciones cotidianas y en las elecciones concretas, repetimos: ¡No está aqui!”.

No podemos hacer Pascua si seguimos permaneciendo en la muerte; si seguimos siendo prisioneros del pasado; si en la vida no tenemos el coraje de dejarnos perdonar por Dios, de cambiar, de romper con las obras del mal, decidirse por Jesús y por su amor. Si reducimos la fe a un amuleto, haciendo de Dios un bello recuerdo de los tiempos pasados, en lugar de encontrarlo hoy como el Dios vivo que quiere transformarnos a nosotros y al mundo. Un cristianismo que busca al Señor entre las reliquias del pasado y lo encierra en la tumba del hábito es un cristianismo sin Pascua. ¡Pero el Señor ha resucitado! No detengámonos alrededor de las tumbas, pero ¡vamos a redescubrirlo, al Viviente! Y no tenemos miedo de buscarlo también en los rostros de los hermanos, en la historia de los que esperan y de los que sueñan, en el dolor de los que lloran y sufre: ¡Dios está allí!

Una vez pasado todo las mujeres anuncian. ¿Qué anuncian? La alegría de la Resurrección. Francisco explica que “la Pascua de Resurrección no pasa por consolar íntimamente a los que lloran la muerte de Jesús, sino por abrir de par en par los corazones al extraordinario anuncio de la victoria de Dios sobre el mal y la muerte. La luz de la Resurrección, por tanto, no quiere mantener a las mujeres en el éxtasis del gozo personal, no tolera actitudes sedentaria, pero genera discípulos misioneros que "regresan del sepulcro" y llevan a todos los Evangelio del Resucitado”.

El Santo Padre se congratula, “¡qué hermosa es una Iglesia que corre así por las calles del mundo! Sin miedo, sin tácticas y oportunismos; sólo con el deseo de llevar a todos la alegría del Evangelio. En esto estamos llamados: a experimentar al Resucitado y a compartirlo con los demás, para rodar esa piedra de la tumba en la que muchas veces hemos sellado al Señor, para esparcir su alegría en el mundo”.

Francisco ha instado a resucitar a Jesús, al Viviente, de esos sepulcros en los que explica que lo encerramos. Pide liberarlo de las formalidades en las que a menudo lo hace hemos encarcelado y también convoca a que despertemos del sueño de la vida tranquila en que a veces lo hemos acostado. Durante su homilía también ha querido acordarse de uno de los conflictos que está dañando gran parte de Europa, pidiendo traer a Jesús a la vida cotidiana “con gestos de paz en esta época marcada por los horrores de la guerra”.

Con Jesús resucitado, ninguna noche es infinita

Ha finalizado su intervención afirmando que “nuestra esperanza se llama Jesús. Él entró en el sepulcro y ha llegado al punto más lejano donde estábamos perdidos, ha viajado entre los enredos de nuestros miedos, ha llevado el peso de nuestras opresiones y, desde el fondo más oscuro de nuestra muerte, nos ha despertó a la vida y convirtió nuestro duelo en danza. ¡Celebremos la Pascua con Cristo! Él está vivo y aún hoy pasa, transforma y libera. Con él el mal ya no tiene poder, el fracaso no puede impedirnos volver a empezar, la muerte se convierte en pasaje para el comienzo de una nueva vida. Porque con Jesús, resucitado, ninguna noche es infinita; y aún en la oscuridad más profunda, brilla la estrella de la mañana”.