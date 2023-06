El Papa expresa su cercanía con los familiares de Emanuela Orlandi en el 40 aniversario de su desaparición

Al término del rezo del Ángelus, el Papa Francisco se ha acordado de Emanuela Orlandi, cuando se cumplen 40 años de su desaparición. “Deseo aprovechar esta circunstancia para expresar una vez más mi cercanía a los familiares y, sobre todo a su madre, y aseguro mi oración. Extiendo mi recuerdo a toda la familia, que llevan el dolor de una persona querida y desaparecida”.

Además, ha recordado la terrible tragedia ocurrida esta semana en el Centro Penitenciario Femenino de Támara, en Honduras, donde fallecieron 46 mujeres en una reyerta carcelaria entre pandillas. El Santo Padre ha expresado su “dolor” por lo ocurrido y por “una terrible violencia que atrae tanta muerte”.

Las preguntas del #Papa hoy en el #Ángelus: “Yo, ¿de qué tengo miedo?¿De no tener lo que me gusta? ¿De no alcanzar las metas que la sociedad impone?, ¿Del juicio de los demás?¿O más bien de no agradar al Señor y de no poner en primer lugar su Evangelio?”#Vaticanopic.twitter.com/PE3CrVeyWn