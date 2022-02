Josefina Bakhita: la religiosa que fue torturada y se convirtió en todo un símbolo contra la trata

Este martes, 8 de febrero, se celebra la Jornada Mundial de Oración, Reflexión y Acción contra la Trata de Seres Humanos.Por este motivo, este domingo ha llegado al Vaticano una escultura dedicada a la santa Josefina Bakhita, con el objetivo de rendir homenaje a las víctimas de esta lacra social.

Y es que esta jornada mundial pretende denunciar la grave violación de los derechos humanos que reducen al ser humano a un estado de esclavitud. En este sentido, el Papa Francisco ha manifestado que se trata de una “herida profunda, infectada por la búsqueda vergonzosa de intereses económicos sin ningún respeto por la dignidad humana”, indicaba.

Asimismo, el Sucesor de Pedro alerta que muchas mujeres “no son libres, sino esclavas de quienes les mandan a trabajar y, si no le llevan dinero, les pegan. Esto sucede hoy en nuestras ciudades”, añadía.

Finalmente, Francisco instaba a quienes tienen responsabilidades a actuar de manera decidida “para impedir la explotación y las prácticas humillantes que afligen en particular a las mujeres y niñas”.





¿Quién fue Josefina Bakhita, uno de los ímbolos en la lucha contra la trata de personas?

Josefina Bakhita fue una religiosa nacida en Sudán, donde fue secuestrada por unos comerciantes de esclavos cuando aún era una niña. Fue en aquel momento cuando le pusieron el apodo de 'Bakhita', que significa 'afortunada'.

Su calvario comenzó con siete años, cuando iba con una amiga. De repente, dos hombres se acercan pidiéndole que les coja algunas frutas del bosque. Cuando se separan ambas amigas ellos la retienen y capturan. Así empieza su cautiverio pasando de amo en amo.

La pequeña tuvo que salir de manera forzada de su país, perdiendo su nombre y siendo sometida a la esclavitud y la tortura. Pero pese a todo este maltrato físico y psicológico, nunca perdió su inocencia y su buen corazón. Logró que el calvario que vivió no se adueñase de su existencia, y lo transformó en esperanza.

En este tortuoso camino siempre tuvo muy presente a Dios, lo que le permitió caer en el desánimo y salir adelante. Prueba de todo ello está en el diario que Josefina Bakhita escribía cada día cuando aún no era adolescente: “Fui realmente afortunada, porque el nuevo patrón era un hombre bueno. No me maltrataba ni humillaba, algo que me parecía completamente irreal”, escribía sobre el quinto amo que tuvo, y que le trató algo mejor que los anteriores.

Josefina Bakhita viajó con él a Italia donde trabajó de niñera para después ingresar al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad, en Venecia. Allí supo que Dios le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud y fue bautizada como Josefina Margarita Afortunada.

Dada sus vivencias, Josefina se ha convertido en todo un símbolo en la lucha contra la trata de seres humanos. En África es todo un referente. Todo un ejemplo de fuerza, delicadeza, firmeza y misericordia.

Falleció en 1947 y, menos de medio siglo después, fue beatificada y nombrada 'Hermana Universal' por Juan Pablo II en 1992, siendo imagen también a su vez, de la Jornada Mundial de Oración, Reflexión y Acción contra la Trata de Seres Humanos.