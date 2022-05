Francisco reclama a los países y a los medios atención a todos los conflictos bélicos olvidados por el mundo

El Papa Francisco ha recordado este jueves, 19 de mayo, que no solo permanece activa actualmente la guerra de Ucrania, sino que hay otros muchos conflictos bélicos en el mundo que no cuentan con la atención mediática por parte de los medios y de la sociedad. Por ello, el Santo Padre ha instado a los ciudadanos a "no olvidar que hay otros numerosos conflictos en curso en el mundo que reciben poca o ninguna atención, especialmente de los medios de comunicación". Asi se ha expresado el obispo de Roma durante un discurso a los nuevos embajadores ante la Santa Sede.

Francisco ha advertido que tras las catástrofes bélicas del siglo XX, que han costado la vida a millones de personas, todo parecía indicar que las guerras eran cosa del pasado en el continente europeo, por lo que el estallido de la guerra en Ucrania el pasado mes de febrero ha supuesto un jarro de agua fría para todos: "Tras sufrir los efectos devastadores de dos guerras mundiales y las amenazas nucleares durante la Guerra Fría la mayoría de la gente creía que la guerra en Europa era un recuerdo lejano".

Explicó que las imágenes que han llegado de la guerra en Ucrania "han sacudido nuestras conciencias" y "también han inspirado un sentido de solidaridad y fraternidad, que ha llevado a muchos países y personas a prestar ayuda humanitaria".

Asimismo, ha valorado la labor de "los países que acogen a los refugiados del conflicto independientemente de los gastos", antes de resaltar: "Hemos visto a familias abrir sus casas a otros miembros de la familia, amigos e incluso a los que no conocen".

En ese momento denunció los numerosos conflictos olvidados y aseveró que "el sentimiento por los que sufren no debe basarse en la geografía o el interés propio". Explicó que la Santa Sede "sigue trabajando a través de numerosos canales para promover soluciones pacíficas en situaciones de conflicto y para aliviar el sufrimiento causado por otros problemas sociales".

El Pontífice argentino reiteró a los nuevos embajadores de Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Burundi y Catar que hoy presentaron sus cartas credenciales que "la guerra es siempre una derrota para la humanidad".

El Pontífice concluyó afirmando que "a pesar de los retos y contratiempos, nunca debemos perder la esperanza en nuestros esfuerzos por construir un mundo en el que la fraternidad y la comprensión mutua prevalezcan y los desacuerdos se resuelvan por medios pacíficos".