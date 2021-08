El fondo creado por el Papa Francisco a causa de la covid-19 ayuda en Roma a más de 2.500 personas

El Obispo auxiliar de la Diócesis de Roma, Mons. Benoni Ambarus, ilustró ayer, martes 3 de agosto, algunas de las cifras de los proyectos caritativos a favor de los más necesitados. Mons. Ambarus fue nombrado por el Papa Francisco como el delegado para la caridad de la Diócesis de Roma debido a que fue director de la Cáritas diocesana.

En la rueda de prensa organizada por el Vicariato de Roma, se presentó una evaluación cuantitativa de la ayuda que se ha prestado gracias al fondo “Jesús Divino Trabajador” que fue instituído por el Santo Padre en junio de 2020 para “apoyar a quienes han sido más golpeados por la crisis económica ocasionada por la pandemia de la covid-19”.

#3agosto Presentati in Vicariato i risultati del "Fondo Gesù Divino Lavoratore", voluto da #PapaFrancesco per chi è stato colpito dalla crisi provocata dalla pandemia: una "Alleanza per Roma" di Chiesa e istituzioni

