El emotivo mensaje de Francisco a Edna, joven portuguesa gravemente enferma: "Gracias por tu ternura"

El Papa Francisco ha enviado un vídeo-mensaje muy emotivo a una joven portuguesa de 17 años que sufre una grave enfermedad. La joven le había escrito al Santo Padre una carta manifestándole su cariñó y al mismo tiempo su tristeza de no poder participar en la próxima JMJ en Lisboa.

Edna tiene 17 años y está consciente de que en un plazo breve irá al encuentro con Dios. Así se lo explicó el doctor que la asiste en la grave enfermedad que ha padecido durante ocho años. Así también se lo contó al Papa Francisco en una carta que le hizo llegar este jueves 22 de junio. “El médico me dijo que no sabe cuándo partiré rumbo a Jesús, pero que será dentro de poco”, relata con una serenidad que conmovió al Santo Padre.

Pese a estar inscrita para participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se realizará en Lisboa entre el 1 y el 6 de agosto, le confió al Pontífice que “no me será posible acompañarlo físicamente”.





"Cada vez que veo hablar al Papa por televisión me siento bien"

Edna, que anhelaba de todo corazón conocer al Papa, vive esta situación con dolor, pero también con una fe genuina y sincera, y con una sonrisa benevolente, según testimonian quienes han compartido durante más de una década junto a ella en la parroquia San Maximiliano Kolbe, en la periferia de la capital lusa.

“Cuando supe que la Jornada se realizaría en Portugal me puse muy contenta, porque cada vez que veo hablar al Papa por televisión me siento bien, como si no tuviera ninguna enfermedad que me impidiera asistir a la JMJ”, detalla Edna en la misiva. También manifiesta en ella que quiso escribir a Francisco “para que sepa lo mucho que significa y lo importante que es para mí y para mi familia”.

Apenas leyó las líneas escritas por Edna desde el hospital, el Papa decidió responderle con un mensaje de vídeo de poco más de un minuto en que repite seis veces la palabra “gracias”.

"Te acompaño en este viaje que estás haciendo"

“Edna, recibí tu carta, ¡gracias! Gracias por tu ternura y gracias por la paz que tienes en el corazón. Esa paz es como una semilla que se siembra en el corazón de todos los que te vemos y de todos los que hablan contigo. ¡Gracias! Te acompaño en este viaje que estás haciendo. Te acompaño y sé que vas a ser bien recibida. Te acompaño rezando por ti, rezando contigo, y mirando a Jesús, que siempre nos espera. ¡Gracias!”, le expresó paternalmente el Santo Padre.

Edna le pidió al Papa que rece por ella, y él le solicitó lo mismo a través del vídeo. Una complicidad en la oración que se selló con el gesto de Francisco: “Y ahora te doy la bendición para que también te dé fuerzas en este viaje”.