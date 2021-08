El emotivo encuentro de Nadia Murad, Premio Nobel por la Paz, con el Papa Francisco: "Gracias por acogerme"

Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz en 2018, se encontró el pasado jueves con el Papa Francisco en el Vaticano y al día siguiente colgaba un mensaje en su cuenta personal de Twitter: "Doy las gracias al Papa por acogerme una vez más en el Vaticano".

"Hablamos de la importancia de apoyar a los yazidíes y a otras minorías en Iraq. A la luz de los trágicos acontecimientos de Afganistán, hablamos de la necesidad de defender a las mujeres y a las supervivientes de la violencia sexual" añadió en el mensaje.

Nadia Murad, en agosto de 2014, fue secuestrada y mantenida como rehén por el autodenominado Estado Islámico. En el ataque a su pueblo yazidí, la joven perdió a sus seis hermanos y a su madre. Durante tres meses fue maltratada y esclavizada, luego con su huida recuperó la libertad, trasladándose a Alemania y comenzando un importante compromiso social.

I thank @Pontifex for welcoming me to the Vatican once again. We discussed the importance of support for #Yazidis & other minority communities in Iraq. In light of the heart-wrenching events in #Afghanistan, we exchanged ideas on championing women & survivors of sexual violence. pic.twitter.com/cqttIOBYfI — Nadia Murad (@NadiaMuradBasee) August 27, 2021

Embajadora de la ONU por la dignidad de las supervivientes de la trata de personas, en 2018 recibió el Premio Nobel de la Paz y luego fundó la organización Nadia's Initiative para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia.

Junto con su marido, Nadia Murad mantuvo el jueves un encuentro con el Papa Francisco. Esta era la tercera vez tras la participación de la Nobel de la Paz en la audiencia general del 3 de mayo de 2017 y tras su encuentro privado del 20 de diciembre de 2018. En esta última ocasión, Murad había regalado al Pontífice su libro autobiográfico "La última muchacha", centrado en su terrible experiencia en manos del Isis.

Esa historia, marcada por el sufrimiento y el dolor, impulsó al Papa Francisco a ir a Iraq el pasado mes de marzo. Él mismo lo confesó en un diálogo con periodistas en el vuelo de regreso a Roma. “Nadia Mourad ahí cuenta esa cosa terrorífica, terrorífica… Les aconsejo que lo lean. En algunos puntos, como es biográfico, puede parecer un poco pesado, pero para mí este es el telón de fondo de mi decisión. Ese libro trabajaba dentro, dentro… Y también cuando escuché a Nadia, que vino aquí a contarme las cosas… ¡Terrible! Después, con el libro todas estas cosas juntas han hecho la decisión, pensándolas todas, todas las problemáticas, tantas… Pero al final ha venido la decisión y la he tomado" dijo el Santo Padre en el vuelo de regreso a Roma.

My heart breaks for the next generation of girls & women whose nation has been overtaken by the Taliban. Kabul fell on the same day my village fell to ISIS 7 years ago. The international community must address the repercussions before tragedy is repeated.https://t.co/CKjZHXrwhx — Nadia Murad (@NadiaMuradBasee) August 16, 2021

Pensamientos para las mujeres afganas

Hoy en día, en el corazón de Nadia, como se reitera en las redes sociales, sigue habiendo preocupación por las mujeres afganas. Ya el 16 de agosto expresó en Twitter su dolor por lo ocurrido en el país. "Kabul - escribió - cayó el mismo día que mi pueblo cayó en manos de Isis hace 7 años. La comunidad internacional debe ocuparse de las repercusiones antes de que se repita la tragedia".

Ese mismo día renovó su llamamiento a los talibanes para que no priven a las mujeres de sus derechos y libertades. "Sé lo que ocurre cuando el mundo pierde de vista a las mujeres y niñas en crisis. Cuando se mira hacia otro lado, se hace la guerra al cuerpo de las mujeres. Esto no debe ocurrir en Afganistán".

I know what happens when the world loses sight of women & girls in crises. When it looks away, war is waged on women’s bodies. This must not happen in #Afghanistan. The international community must act so that the Taliban doesn't continue to rob women of their rights & freedoms. — Nadia Murad (@NadiaMuradBasee) August 16, 2021

En Vatican News, Nadia también quiso enviar un mensaje a las mujeres víctimas de la guerra y la violencia. Estas palabras son una invitación, también a la luz de los acontecimientos actuales, a no sentirse abandonadas:

“También me gustaría decir: "No están solas". Más de un tercio de las mujeres de todo el mundo sufren violencia sexual. Esto no significa que tengamos que aceptarla. En todas las comunidades hay mujeres que sobreviven, se oponen y denuncian. Cuando nos unimos para luchar por nuestros derechos, el cambio es imparable.”