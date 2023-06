El diálogo que ha mantenido Eva Fernández con el Papa Francisco tras abandonar el hospital: "Fue ella"

La corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, ha mantenido un breve diálogo con el Papa Franciscotras abandonar el hospital Gemelli de Roma, donde el Santo Padre ha permanecido ingresado durante nueve días tras practicarle una laparotomía y una cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis provocada por una hernia.

Eva Fernández se encontraba junto a un nutrido grupo de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión que no querían perderse el momento en el que el Pontífice argentino abandonaba el centro sanitario romano: “Aún estoy vivo”, decía a los medios el propio Santo Padre.

La corresponsal de COPE no dudó en acercarse a Francisco. Tal y como ha contado la propia Eva, trasladó al Papa que se le veía muy buen aspecto tras estos días de ingreso hospitalario, y le preguntó por la anestesia, al ser el principal temor del obispo de Roma en la intervención quirúrgica.

“El Papa en cuanto me ha visto me ha dado las gracias por el trabajo”, ha relatado la periodista de COPE. “El Papa decía que era yo la periodista que había escrito sobre Sergio Alfieri, el médico que ha operado al Papa, porque yo le envié un mensaje diciéndole que el médico lo estaba haciendo muy bien”, ha continuado explicando Eva.

Al final de este breve diálogo entre el Santo Padre y la corresponsal de COPE en el Vaticano, Francisco le pidió que llamara al propio Alfieri para que también estuviera al tanto de quien fue la periodista que había alabado el buen hacer del sanitario: “El médico estaba justo detrás, y el Papa le dice que esta es la periodista que le decía que había hablado bien de usted, alabando su trabajo”.

“El médico enseguida me saludó y me dio las gracias, yo también se las di y el médico me dijo que a quien hay que agradecer es al Papa Francisco”, ha puntualizado la corresponsal de COPE.

Desde las diez de la mañana el Papa Francisco ya descansa en su residencia de Santa Marta para continuar con su recuperación. El domingo rezará el ángelus y retomará las audiencias privadas, si bien no celebrará la audiencia general del miércoles para continuar con su reposo. Antes de regresar a Santa Marta, el Sucesor de Pedro se ha detenido en la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen su recuperación.