Se confirma el encuentro entre el Papa Francisco y Zelenski este sábado por la tarde

Se ha confirmado que este sábado por la tarde se va a celebrar un encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. El propio presidente ucraniano lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter, pero no se ha indicado si se trata de una audiencia pública o un encuentro privado, pero se producirá después de que se vea con Mattarella y Meloni. Por el momento no hay confirmación sobre la hora y el lugar en la que se celebrará la cita, que se produciría un par de semanas después de que el pontífice recibiera al primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, también en la Santa Sede.

Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! ????????????????